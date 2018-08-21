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Содержание сахара в питании школьников планируют снизить на треть
22.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Содержание сахара в питании школьников планируют снизить на треть. Об этом сообщила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.
– Мы рекомендовали письмом в адрес всех государственных органов — Министерства антимонопольного регулирования, областных исполкомов, Министерства образования — о том, чтобы в рецептурах блюд (для школьников. — Прим. БЕЛТА) уменьшить содержание соли на 20-25%, сахара — на 30-35%, – отметила Алла Малахова.
Она уточнила, что по рекомендациям ВОЗ дети должны получать 5-6 г соли, а в Беларуси в нормах питания — 8-9 г.
– Ввиду того, что дети недостаточно получают у нас молока, собственно, и кальция, обсуждается на уровне министерств введение в рацион школьника дополнительного молока. Родителям, дети которых питаются без дотации, тоже будет предложено дополнительно использовать в рационе молоко и кислый молочный напиток, – добавила она.
Как обратила внимание завлабораторией изучения статуса питания населения Научно-практического центра гигиены Наталья Цемборевич, высокий уровень потребления соли — проблемный вопрос и для взрослого населения Беларуси.
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Содержание сахара в питании школьников планируют снизить на треть. Об этом сообщила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков...
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