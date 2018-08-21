Звезда «бархатного» сезона



Конец лета и начало осени, когда зной и жара прошли, но солнышко еще не торопится лишать нас своих ласковых лучей, мы обычно называем «бархатным» сезоном. Календарь уже повернулся на осенний период, но лето еще живет в наших воспоминаниях об отпуске, до сих пор заметном загаре и, конечно, в собранном урожае. И во всем этом разноцветно-ароматном изобилии сложно не заметить арбуз.

Сочная мякоть арбуза прекрасно утоляет жажду, а в жаркую погоду, когда порой и есть-то не очень хочется, именно арбуз станет правильной и достаточной пищей. Но арбуз – это не только сезонное лакомство, но и довольно полезный продукт. На первый взгляд, «полезность» арбуза заключается в том, что он на 90% состоит из воды. А насыщение организма влагой – важное условие его, этого самого организма, существования. Но показательно то, что вот эта влага, получаемая нашим организмом из арбуза, вот эта его «жидкая» сущность полезна не только сама по себе, но еще и своим составом.

В составе арбуза достойный «авангард» полезных веществ: витамины С, РР, В1, В2 (рибофлавин), В9, бета-каротин и фолиевая кислота. Кроме витаминов, арбуз содержит клетчатку, углеводы, соли калия, железа и натрия. И все это многообразие, кроме общеукреп-ляющего эффекта, помогает при определенных проблемах с организмом.

Польза арбуза для почек: более всего арбуз знаменит своим мочегонным свойством, поэтому может быть использован при лечении отеков, связанных с отклонениями в работе сердечно-сосудистой системы или болезнями почек.

Польза арбуза для очищения организма: кроме лишней жидкости, арбуз выводит из печени и токсины. Именно поэтому употребление арбуза показано после курса антибиотиков.

Польза арбуза для кишечника: арбуз помогает избавиться от проблем с «заминками» в работе кишечника. Входящая в состав арбуза клетчатка стимулирует перистальтику, избавляя от запоров.

Польза арбуза для работы сердца и нервной системы: в арбузе присутствует магний, который чрезвычайно полезен для работы сердца, помогает правильно усваиваться минералам и витаминам, улучшает работу мышц и нервной системы. По этой причине арбуз даже считают определенным антидепрессантом – если вы расстроены, раздражены или устали, съешьте немного арбуза.

Польза арбуза для правильного развития нашего организма: фолиевая кислота, содержащаяся в арбузе, необходима для правильного развития нашего организма, построения ДНК. Отлично влияет она и на улучшение памяти и развитие умственных способностей. Так что, лакомясь долькой арбуза, знайте, что вы помогаете своей мыслительной активности.

Употребляя арбуз, можно успешно бороться с избыточной массой тела. Так, в 100 граммах арбуза содержится всего 38 кКал. Но благодаря содержанию клетчатки, арбуз, попадая в желудок, создает впечатление сытости, отлично утоляя чувство голода. За сутки диетологи рекомендуют употреблять не более 2-2,5 кг мякоти арбуза. Естественно не за «один присест», а распределив эту норму на несколько порций равномерно в течение дня.

Однако необходимо помнить, что, кроме полезных свойств, арбуз может нанести и вред нашему организму. Надо знать, что, несмот-ря на то, что арбуз малокалориен, он имеет высокий гликемический индекс. Арбуз стимулирует аппетит.

Кроме того, арбуз противопоказан при: поносе и колитах; проблемах с оттоком мочи. Несмотря на мочегонные свойства, людям, имеющим проблемы с почками, сначала нужно получить разрешение врача на употребление арбуза. Противопоказанием может быть и пиелонефрит; камнях в почках. Активное действие арбуза может привести к тому, что имеющиеся крупные камни начнут «двигаться». Так что здесь тоже без предварительного согласования с лечащим врачом не обойтись; сахарном диабете. Злоупотреблять не стоит. Хотя с разрешения врача изредка и небольшим ломтиком полакомиться можно; болезнях поджелудочной и предстательной желез; детям до трех лет в виду возможного содержания нитратов. Если же арбуз выращен собственноручно, без применения химии, знакомить малыша можно, начав с небольших порций: 80-100 г в день;

Не стоит забывать и о правилах гигиены: купили арбуз, принесли домой, обязательно помойте его с мылом. Не нарезайте весь арбуз, отрежьте столько кус-ков, сколько съедите, затем накройте пищевой пленкой вместе с тарелкой и отправьте в холодильник. Хранить разрезанный арбуз можно не более двух суток в холодильнике. Если вы случайно забыли на столе разрезанный арбуз, можете его смело отправлять в мусорное ведро, чтобы не получить отравление.

Согласно действующим санитарно-гигиеническим требованиям, разрез арбуза запрещен в торговых объектах, поэтому никогда не покупайте разрезанный арбуз, ведь вы не знаете, каким ножом его резали и когда.

Наслаждайтесь витаминами без вреда для здоровья!

Наталья Сакович,

фельдшер-валеолог райЦГЭ.

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