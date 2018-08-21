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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4493 человека, в том числе вчера, 21 августа, – 24 человека

22.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4493 человека, в том числе вчера, 21 августа, – 24 человека

Гродно и Гродненский район: 

Лесные массивы: 
Озерский с/с – 2 случая, 
Коптевский с/с –  2 случая, 
 м-н Вишневец – 1 случай, 
 м-н Девятовка – 1 случай, 
 Путришский с/с  – 1 случай. 

Дачные участки: 
м-н Зарица – 2 случая. 

На других территориях: 
Мостовский район  – 2 случая, 
Щучинский район – 2 случая. 

Лидский район: 
Лесной массив  аг. Дитва – 1 случай. 

Новогрудский район: 
Частные подворья: 
г. Новогрудок – 2 случая, 
аг. Негневичи  – 1 случай, 
лесной массив о. Свитязь – 1 случай. 

Островецкий район: 
Лесной массив д. Михалишки – 1 случай. 

Ошмянский район: 
На территории Минской области (Мядельский район) – 1 случай. 

Свислочский район: 
Лесной массив д. Дарани – 1 случай. 

Слонимский район: 
Лесной массив д. Поречье – 1 случай. 

Сморгонский район: 
Частное подворье г. Сморгонь – 1 случай. 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4493 человека, в том числе вчера, 21 августа, – 24 человека
 

 

 
 http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Лесные массивы:  Озерский с/с – 2 случая,  Коптевский с/с –  2 случая,   м-н Вишневец – 1 случай,   м-н Девятовка – 1 случай,   Путришский...
 
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