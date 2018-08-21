С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4493 человека, в том числе вчера, 21 августа, – 24 человека

Лесные массивы:
Озерский с/с – 2 случая,
Коптевский с/с – 2 случая,
м-н Вишневец – 1 случай,
м-н Девятовка – 1 случай,
Путришский с/с – 1 случай.
Дачные участки:
м-н Зарица – 2 случая.
На других территориях:
Мостовский район – 2 случая,
Щучинский район – 2 случая.
Лидский район:
Лесной массив аг. Дитва – 1 случай.
Новогрудский район:
Частные подворья:
г. Новогрудок – 2 случая,
аг. Негневичи – 1 случай,
лесной массив о. Свитязь – 1 случай.
Островецкий район:
Лесной массив д. Михалишки – 1 случай.
Ошмянский район:
На территории Минской области (Мядельский район) – 1 случай.
Свислочский район:
Лесной массив д. Дарани – 1 случай.
Слонимский район:
Лесной массив д. Поречье – 1 случай.
Сморгонский район:
Частное подворье г. Сморгонь – 1 случай.