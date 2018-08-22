С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4509 человек, в том числе вчера, 22 августа, – 16 человека

Лесные массивы:
Гожский с/с – 1 случай,
Сопоцкинский с/с – 1 случай,
Подлабенский с/с – 1 случай.
Дачный участок Коптевского с/с – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Волковысский район:
Лесной массив возле г. Волковыск – 1 случай.
Вороновский район:
Лесные массивы:
д. Бенякони – 1 случай,
д.Бастуны – 1 случай.
Частное подворье г.п. Вороново – 1 случай.
Дятловский район:
Лесной массив д. Норцевичи – 1 случай.
Ивьевский район:
Лесные массивы:
д. Гурщизна – 1 случай,
д. Ятолтовичи – 1 случай.
Лидский район:
Дачные участки:
д. Новоселки – 1 случай,
д. Докудова – 1 случай.
Сморгонский район:
Дачный участок д. Кунава – 1 случай.
Лесной массив д. Селец – 1 случай.