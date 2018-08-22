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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4509 человек, в том числе вчера, 22 августа, – 16 человека

23.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4509 человек, в том числе вчера, 22 августа, – 16 человека

Гродно и Гродненский район: 
Лесные массивы: 

Гожский с/с – 1 случай, 
Сопоцкинский с/с – 1 случай, 
Подлабенский с/с  – 1 случай. 
Дачный  участок  Коптевского с/с – 1 случай. 
Местность не установлена – 1 случай. 

Волковысский район: 
Лесной массив возле г. Волковыск – 1 случай. 

Вороновский район: 
Лесные массивы: 
д. Бенякони – 1 случай, 
д.Бастуны – 1 случай. 
Частное подворье г.п. Вороново –  1 случай. 

Дятловский район: 
Лесной массив д. Норцевичи – 1 случай. 

Ивьевский район: 
Лесные массивы: 
д. Гурщизна – 1 случай, 
д. Ятолтовичи – 1 случай. 

Лидский район: 
Дачные участки: 
д. Новоселки – 1 случай, 
 д. Докудова – 1 случай. 

Сморгонский район: 
Дачный участок  д. Кунава – 1 случай. 
Лесной массив д. Селец  – 1 случай. 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4509 человек, в том числе вчера, 22 августа, – 16 человека

 
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Лесные массивы:  Гожский с/с – 1 случай,  Сопоцкинский с/с – 1 случай,  Подлабенский с/с  – 1 случай.  Дачный  участок  Коптевского с/с –...
 
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