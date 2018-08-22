Гигиенические требования к школьным товарам

Беззаботное лето подходит к своему завершению и совсем скоро начнется новый учебный год. Родители стараются заранее обдумать все необходимые покупки и ничего не упустить. Сборы в школу — это, зачастую, испытание. Ведь хочется, чтобы приобретаемый товар был качественный, недорогой, красивый и ... безопасный. В век высоких технологий, когда существует большое количество различных материалов, к сожалению, не все они соответствуют требованиям безопасности.

При выборе товаров для детей важно уметь зрительно определить их качество. Маркировка одежды должна иметь информацию с указанием вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале, размера изделия, символов по уходу за изделиями и инструкции по особенностям ухода в процессе эксплуатации размера изделия. Также нужно обратить на запах, внешний вид, воздухопроницаемость вещи.

Обувь должна быть выполнена из натуральной кожи, иметь супинатор. Она практична и долговечна, хорошо держит форму и оптимально повторяет особенности строения стопы, можно остановить свой выбор на качественном кожзаменителе, но стелька обязательно должна быть из натуральной кожи с перфорацией. Детская обувь должна иметь широкий, устойчивый каблук, подошву с хорошей амортизацией.

Канцелярские принадлежности не должны вредить здоровью Вашего ребенка. Покупая школьные товары, обратите внимание на их запах. Товары с резким, неприятным запахом или товары, покрытые лаком и краской, покупать не рекомендуется. Имеет значение и производитель. Кроме того, бумага в тетрадях должна быть белого цвета, без пятен. Аккуратные, опрятные канцелярские принадлежности должны нравиться ребенку, воспитывать в нем правильное отношение к чистоте и порядку. Выбирая ранец, нужно руководствоваться не «модными веяниями», а безопасностью ребенка. Задняя стенка должна иметь упругую прокладку, плотно прилегать к спине, чтобы была защищена пояснично-крестцовая часть позвоночника. Ремни в ранцах должны быть широкими, с передвигающимися наплечниками, что обеспечит равномерное распределение веса за спиной и предупреждает травмирование плеч, ранцы должны иметь световозвращающие элементы (тесьма, ленты, различные накладки и вставки) чтобы обеспечить безопасность ребенка в темное время суток, как участника дорожного движения.

Юлия Казак, помощник врача-гигиениста Берёзовского РЦГЭ