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Гигиенические требования к школьным товарам

23.08.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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Беззаботное лето подходит к своему завершению и совсем скоро начнется новый учебный год. Родители стараются заранее обдумать все необходимые покупки и ничего не упустить. Сборы в школу — это, зачастую, испытание. Ведь хочется, чтобы приобретаемый товар  был качественный, недорогой, красивый и ... безопасный. В век высоких технологий, когда существует большое  количество различных материалов, к сожалению, не все они соответствуют требованиям безопасности.

При выборе товаров для детей важно уметь зрительно определить их качество. Маркировка одежды должна иметь информацию с указанием вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале, размера изделия, символов по уходу за изделиями и инструкции по особенностям ухода в процессе эксплуатации размера изделия. Также нужно обратить на запах, внешний вид, воздухопроницаемость вещи.

Обувь должна быть выполнена из натуральной кожи, иметь  супинатор. Она практична и долговечна, хорошо держит форму и оптимально повторяет особенности строения стопы, можно остановить свой выбор на качественном кожзаменителе, но стелька обязательно должна быть из натуральной кожи с перфорацией. Детская обувь должна иметь широкий, устойчивый каблук,  подошву с хорошей амортизацией.

Канцелярские принадлежности не должны вредить здоровью Вашего ребенка. Покупая школьные товары, обратите внимание на их запах. Товары с резким, неприятным запахом или товары, покрытые лаком и краской, покупать не рекомендуется. Имеет значение и производитель. Кроме того, бумага в тетрадях должна быть белого цвета, без пятен. Аккуратные, опрятные канцелярские принадлежности должны нравиться ребенку, воспитывать в нем правильное отношение к чистоте и порядку. Выбирая ранец, нужно руководствоваться не «модными веяниями», а безопасностью ребенка. Задняя стенка должна иметь упругую прокладку, плотно прилегать к спине, чтобы  была защищена пояснично-крестцовая часть позвоночника. Ремни в ранцах должны быть широкими, с передвигающимися наплечниками, что обеспечит равномерное распределение веса за спиной и предупреждает травмирование плеч, ранцы должны иметь световозвращающие элементы (тесьма, ленты, различные накладки и вставки) чтобы обеспечить безопасность ребенка в темное время суток, как участника дорожного движения.

Юлия Казак, помощник врача-гигиениста Берёзовского РЦГЭ

 
 
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Беззаботное лето подходит к своему завершению и совсем скоро начнется новый учебный год. Родители стараются заранее обдумать все необходимые покупки и ничего не...
 
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