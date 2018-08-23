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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 23 августа, – 9 человек

24.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 23 августа, – 9 человек

Гродно и Гродненский район: 

Дачный  участок  оз.Юбилейное  – 1 случай, 
Местность не установлена – 1 случай. 

Лидский район: 

Лесной массив аг.Минойты – 2 случая. 

Сморгонский район: 

На территории Минской области (Вилейский р-н)  – 1 случай. 

Слонимский район: 

Лесной массив д.Поречье – 2 случая. 

Дятловский район: 

Лесные массивы – 2 случая: д.Сочевляны, возле санатория «Радон». 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 23 августа, – 9 человек


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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4509 человек, в том числе вчера, 22 августа, – 16 человек 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Дачный  участок  оз.Юбилейное  – 1 случай,  Местность не установлена – 1 случай.  Лидский район:  Лесной массив аг.Минойты – 2 случая. ...
 
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