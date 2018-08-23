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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 23 августа, – 9 человек
24.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Дачный участок оз.Юбилейное – 1 случай,
Лидский район:
Лесной массив аг.Минойты – 2 случая.
Сморгонский район:
На территории Минской области (Вилейский р-н) – 1 случай.
Лесной массив д.Поречье – 2 случая.
Лесные массивы – 2 случая: д.Сочевляны, возле санатория «Радон».
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 23 августа, – 9 человек
Гродно и Гродненский район: Дачный участок оз.Юбилейное – 1 случай, Местность не установлена – 1 случай. Лидский район: Лесной массив аг.Минойты – 2 случая. ...
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