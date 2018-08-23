Внимание, чипсы! 5 самых вредных закусок к пиву

Выпить бокал пива с обычными закусками: орешками, сухариками, креветками — не самое полезное занятие, все это понимают. Закуски для пиво чаще всего соленые, чуть реже — жирные. Они провоцируют аппетит и жажду, поэтому вы сами не заметите, как съедите и выпьете гораздо больше, чем рассчитывали. Много соли провоцирует отеки, проблемы с давлением и сосудами, высокая калорийность грозит ожирением... Ничего хорошего.

Мы выбрали 5 самых вредных и калорийных закусок под пиво. Первое место заняли чипсы. Поздравляем!

Чипсы

520 Ккал на 100 граммов продукта. В среднем пакете чипсов обычно 85-90 граммов. То есть чуть меньше 500 Ккал. Но радоваться рано. Чипсы очень жирные, приготовлены во фритюре, при высокотемпературной обработке вся польза картофеля исчезает, а крахмал превращается в акриламид - канцерогенное вещество. Так что в большом количестве чипсы могут способствовать развитию онкозаболеваний. Да и вообще ведут к ожирению, что влечет за собой букет неприятных болезней, начиная с сахарного диабета.



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Соленый арахис

Все орехи очень калорийны. Но при этом полезны: они содержат ненасыщенные жирные кислоты и витамины, нужные организму. Вот только пользу орехи приносят именно в нежареном и несоленом виде. Мы же под пиво едим соленые и жареные орешки. Так что в 50-граммовом пакетике арахиса (а это меньше горсточки) таится около 310 Ккал и много соли. А еще масло, на котором жарили эти орехи. Зачастую его слишком долго нагревают, и оно выделяет канцерогены. Так что продукты, зажаренные во фритюре, могут быть очень опасными.

Кольца кальмара

Тут все зависит от того, какие кольца кальмара мы выбираем. Если в пакетике, сушеные, то это будет 226 Ккал. Но сушеные кальмары легкие, и 100 граммов можно разделить на двоих и даже растянуть на пару кружек пива. Сушеные кальмары содержат много белка, йод, но к сожалению, они достаточно соленые и вызывают жажду, а как следствие — пива вы выпьете больше, чем могли бы без кальмаров.

Совсем другое дело — кольца кальмаров во фритюре и в панировке. Тут калорийность доходит до 490 Ккал на 100 г. Панировка и фритюр убивают всю пользу самого кальмара, которого, кстати говоря, в блюде немного. Больше всего весят именно зажаренные в масле сухари.

Сырные шарики

Калорийность будет зависеть от рецепта, но в среднем сырные шарики дадут вам 360-370 Ккал на 100 граммов. Учитывайте, что они тяжелые и в ресторанной порции сырных шариков обычно не меньше 150 граммов, хотя на тарелке лежит всего 3-4 штуки. Сырные шарики всегда жарятся во фритюре, в большом количестве панировки, чтобы не вытекал сыр. Сыр же берется жирный, хорошо плавящийся. Так что вредных насыщенных жиров в шариках — хоть отбавляй.



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Куриные крылья

Калорийность зависит от метода приготовления. Поджаренные на гриле с минимумом масла, без панировки и соусов крылышки потянут примерно на 200 Ккал. А вот, например, порция крылышек во фритюре из ресторана быстрого питания — уже 292 Ккал. В них немало белка, но зато очень много жира, в том числе насыщенных жиров, которые диетологи рекомендуют ограничивать.

Мнение диетолога:

Анна ИВАШЕКВИЧ, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза Национальной ассоциации клинического питания

- Пожалуй, самая страшная закуска к пиву — чипсы. Они объединяют в себе два антиправила: и жирные, и содержат много углеводов. На мой взгляд, лучше к пиву выбирать нежирные белковые закуски.

Очень вредны закуски, приготовленные во фритюре, но тут есть нюансы, так как готовить можно по-разному. Можно выварить в масле, и это самый канцерогенный способ приготовления. Пользы такой продукт не принесет никакой, а вот вред — да.

Если вы раз в месяц пьете пиво с тяжелыми закусками и вы здоровы, то особого вреда вам это все не нанесет, организм выдержит, переварит, скорее всего, все будет нормально. Но учтите, что у нас практически нет людей со здоровым кишечно-желудочным трактом. И тут уже начинаются проблемы: газообразование, запоры, аллергические реакции. Может плохо среагировать печень. Так что лучше выбирать здоровые закуски.

Если вы собираетесь в пивной ресторан или на вечеринку, то заранее примите меры, чтобы помочь организму. Можно за день-два начать принимать ферменты, взять их с собой в ресторан. Позаботиться о печени, попить чай из расторопши. И желательно на следующий день устроить разгрузку для организма, поесть нежирные супы, легкие овощные салаты.

О полезных закусках к пиву можно прочитать здесь >>

Если любовь к сырным шарикам и кольцам кальмара сильнее данных о калорийности, имеет смысл приготовить закуски самому. Так вы хотя бы будете уверены в качестве масла, на котором жарите.

Кольца кальмара фри

Рецепт Александра Попова, бренд-шефа ресторанов «Колбасофф»

2 порции

360 г мяса кальмара

20 мл оливкового масла

2 г базилика

10 г чёрного перца горошком

1 яйцо

соль,

белый молотый перец

80 г муки темпура

красный молотый перец чили

сладкая паприка

50 г лука фри

веточка петрушки

30 г лимона

100 г соуса тар-тар

4 г чеснока

Шаг 1. Кальмары нарезать кольцами, замариновать в оливковом масле с добавлением нарезанного чеснока, базилика, соли и молотого перца.

Шаг 2. Яйцо посолить, поперчить, взбить венчиком.

Шаг 3. Кальмара окунуть в яйцо, в муку темпура с паприкой и перцем чили, обжарить во фритюре (180 градусов) до готовности.

Шаг 4. На дно металлического конуса положить половину лука фри, далее готовые кольца кальмара, сверху — остатки лука фри.

Шаг 5. Подать с долькой лимона, в соуснике подать соус тар-тар. Блюдо украсить зеленью петрушки.

Сырные шарики в панировке

Рецепт шеф-повара Александра Казакова

100 г сыра фета

200 г сыра гауда

150 г панировочных сухарей

300 г теста для кляра

соль и перец

Шаг 1. Сыр гауда натереть на мелкой тёрке и перемешать с мягким сыром фета до однородной массы.

Шаг 2. Из получившейся сырной массы руками скатать сырные шарики диаметром 3 сантиметра.

Шаг 3. Сырные шарики обмакнуть в подготовленное тесто. Затем сырные шарики обвалять в панировочных сухарях и убрать в холодильник на несколько минут.

Шаг 4. Сырные шарики обжарить во фритюре или на сковороде с большим количеством растительного масла до появления золотистой корочки. Подавать с фруктовой горчицей.