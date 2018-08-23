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«И зачем им эта дача!» Как грядки влияют на здоровье родителей

24.08.2018 14:55 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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«И зачем им эта дача!» Как грядки влияют на здоровье родителей
Общение с природой – лучшее средство против хандры. © / Фото из открытых источников

Защита от хандры и стресса

Общение с природой – лучшее средство против хандры. Неслучайно депрессивные расстройства в три раза чаще случаются у горожан по сравнению с сельскими жителями. Причем чаще всего у людей, которые вышли на пенсию. Одна из причин – недостаток солнца, с которым сталкиваются обитатели мегаполисов. Дело в том, что солнечный свет влияет на выработку нейромедиаторов – особых химических веществ, от которых зависит работа мозга и нервной системы. Если вы постоянно используете искусственное освещение и мало бываете на улице, возникает дефицит этих веществ, что нередко приводит к возникновению сезонной депрессии. А если человек, привыкший трудиться, оказывается не у дел, то риск удваивается.

«И зачем им эта дача!» Как грядки влияют на здоровье родителей
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Кроме того, физическая активность даёт дачникам защиту от стресса. Ведь любая работа на огороде – это своего рода антистресс-тренировка. Сначала организм мобилизуется, затем приспосабливается к физической нагрузке и, наконец, отдыхает. То есть проходит все те же стадии, что и при стрессе. А потому люди, которые ведут подвижный образ жизни, более адаптивны.

Снижает давление

В городах содержание кислорода в воздухе значительно ниже, чем в сельской местности. В ответ на нехватку свежего воздуха сердце начинает биться чаще: чтобы обеспечить поступление кислорода к тканям организма, требуется больше усилий. В результате давление начинает «скакать», появляется одышка. Лучший способ справиться с этими неприятностями – отправиться за город. Не исключено, что на даче давление придёт в норму безо всяких таблеток. Только учтите: если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, тяжёлая работа на огороде вам противопоказана, особенно в жару!

«И зачем им эта дача!» Как грядки влияют на здоровье родителей
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Держит стройность

И дело не только в физических нагрузках, хотя и в них тоже, – среднестатистический дачник, даже если не работает на огороде, в день тратит на 300 ккал больше, чем горожанин (такой расход энергии достигается только за счёт перемещения по дачному участку). Но всё же основной вклад в борьбу за стройность вносит витамин D, выработка которого происходит под действием солнечных лучей. Витамин D отвечает не только за крепость костей - он участвует во многих биохимических реакциях, в том числе играет важную роль в обмене веществ и влияет на работу щитовидной железы. Поэтому недостаток «солнечного» витамина, который часто встречается у горожан, приводит к беспричинному набору веса.

«И зачем им эта дача!» Как грядки влияют на здоровье родителей
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Укрепляет иммунитет

Те, кто ежедневно проводит на свежем воздухе хотя бы пару часов, реже страдают от простуды и быстрее выздоравливают по сравнению с домоседами. Для этого есть несколько причин. Во-первых, воздушные ванны – отличная закалка для организма. Во-вторых, гуляя среди зелёных насаждений, мы вдыхаем фитонциды – своего рода натуральные антибиотики, которые защищают организм от проникновения вирусов и инфекций. Особенно много фитонцидов вблизи хвойных лесов.

Александра БОРИСОВА, Ирина ПЕТРЕНКО

 

КСТАТИ

Пребывание на свежем воздухе улучшает память.  Однако большое значение имеет место, где вы гуляете. В ходе эксперимента ученые выяснили, что люди, которые часто проводят время на природе,  в тестах на внимательность, память и интеллектуальных задачках допускают в среднем на 20% меньше ошибок.

 
 
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Если вы настаиваете на том, чтобы ваши родители перестали «гробить свое здоровье» на даче, и приводите доводы в пользу экономии: мол, дешевле покупать овощи-фрукты...
 
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