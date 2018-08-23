«Таможня» здоровья. О лечении печени, желчного пузыря и желчных путей

Чем опасен жировой гепатоз печени? Как его лечить? Как снизить вредное воздействие на печень долговременного приема лекарств? На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответила профессор кафедры общей врачебной практики ГУО «БелМАПО», доктор медицинских наук Наталья СИЛИВОНЧИК.

Откуда жир?

Что такое жировой гепатоз? Ф. П., Могилев

- Жировой гепатоз (другие термины - «стеатоз», «жировая дистрофия печени») - состояние, когда в печени увеличивается объем жира. В здоровой печени жир также содержится, но его доля составляет менее 5%. Из-за роста отложения жира соответственно увеличивается и печень. На практике объем жира оценивается косвенно (обычно при УЗИ): если печень очень большая, значит, жира много, если увеличена не сильно, то и жира в ней не слишком много.

Почему жира в печени становится много? Ф. Л., Витебск

- Причин отложения жира множество, но главные - две: злоупотребление алкоголем и ожирение (особенно в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа); другие причины самостоятельного значения не имеют и связаны с приемом некоторых лекарств, вирусом гепатита С и др. Алкоголь способствует мобилизации жира из подкожно-жировой клетчатки и поступлению его в печень. Накопление жира в печени при ожирении является закономерным отражением его избытка в организме - жир в печени откладывается так же, как и в других тканях и органах. Такое состояние получило название «неалкогольная жировая болезнь печени».

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Прошел 3-месячный курс лечения гепатита С. Результат хороший, но остался небольшой фиброз печени. Рекомендовали придерживаться диеты. Нужна ли она мне или же курсами принимать гепатопротекторы? С. А., Минск

- Если после курса терапии с хорошим результатом специалисты не назначили дополнительного лечения, значит, нужно придерживаться данных рекомендаций. Небольшой фиброз - это естественное остаточное явление после воспалительного заболевания печени. В таких случаях осуществляется периодический контроль биохимического анализа крови и УЗИ. Обычно специальная диета не назначается, но необходимо придерживаться здорового питания, что предполагает употребление полезных продуктов и ограничение (в вашем случае - запрет) алкоголя, консервированной пищи, подозрительных в отношении качества продуктов.

Препараты - принимать

Несколько лет принимаю кардиологические лекарства, а в последнее время появилась горькая отрыжка. Неужели это проблемы с печенью? Опасен ли долговременный прием лекарств? Еще стал пить иван-чай вместо черного чая. Можно ли часто его пить? Э. Емельянович, Гомель

- В назначенных кардиологических препаратах вы нуждаетесь, значит, нужно их обязательно принимать. Как известно, любое лекарственное средство потенциально может иметь побочные эффекты, причем в каждом конкретном случае свои. Если нет существенных изменений в результатах анализа крови и эзофагогастродуоденоскопии, то с легкими побочными эффектами со стороны ЖКТ в виде отрыжки и горечи придется смириться, продолжая дальнейший прием препаратов. В состав иван-чая входит множество активных веществ, которые увеличивают нагрузку на печень и могут повлиять на действие лекарств. Не советую его пить на фоне принимаемых лекарственных препаратов, так как возрастает риск побочных эффектов.

Повышен уровень билирубина - показатели до 35-40, удален желчный пузырь, рассечены желчные протоки, диагноз - «жировой гепатоз», на УЗИ печени обедненный рисунок. Насколько опасны показатели билирубина? З. Ф., Рогачев

- Уровень билирубина повышен незначительно, а вот причину на основании представленных вами данных определить невозможно. Вы сообщили общую цифру содержания билирубина, а важно знать, какая из двух фракций повышена, и анализировать весь комплекс данных. Необходимо выполнить исследования (УЗИ, биохимический анализ крови), чтобы уточнить, с чем связано повышение. И только тогда можно сказать, опасно ли оно. На уровень билирубина отсутствие желчного пузыря не влияет, если нет других изменений. Что касается обедненного сосудистого рисунка на УЗИ, то ситуация может быть такова: в печени откладывается жир, из-за этого увеличивается ее размер, а сосуды остаются прежними, создавая впечатление, будто их стало меньше. Опять же этот параметр должен рассматриваться совместно с другими данными. Например, у молодого человека с обедненным рисунком печени может оказаться вирусный гепатит, а у полной женщины в возрасте такой рисунок может не означать ничего важного.

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Камни мешают

Всю жизнь ставят диагноз «жировой гепатоз», удален желчный пузырь, часто болят печень и весь правый бок, анализы на вирусы в порядке. Может, вы что-то посоветуете? Л. А., Минск

- Некоторые пациенты после операции испытывают боль в правом подреберье. В таком случае выполняется обследование, при котором анализируется состояние желчных протоков, поджелудочной железы, печени. Часть людей после удаления желчного пузыря даже при отсутствии отклонений и без какой-либо патологии могут ощущать боль. Если вы обследованы и результаты хорошие, врач назначит мягкие препараты, регулирующие работу желчных протоков. Ваше беспокойство поддерживается тем, что у вас мало информации. Выполните простые тесты, и у вас появится уверенность: может, что-то и будет побаливать, но вы будете знать, что это неопасно.

Мне 79 лет. В желчном пузыре есть небольшие камни. Операция противопоказана. Можно ли диетой стабилизировать состояние? Надо ли исключить помидоры из рациона? Нелли Васильевна, Минск

- Поскольку есть противопоказания к проведению операции, ваша задача состоит в том, чтобы камни желчного пузыря не двигались. Диета необходима для поддержания стабильного состояния. Вкусная и обильная еда (жирная и жареная) вызывает сокращение желчного пузыря, что может спровоцировать движение камней. Старайтесь не экспериментировать с питанием: вам показана привычная еда небольшими порциями. Если помидоры не вызывают у вас неприятных ощущений, тогда не имеет смысла исключать их из рациона.

Вакцина от вируса

Чем опасен гепатит С? Ольга, Могилев

- Заболевание опасно возможным развитием фиброза, последующего цирроза.

Вирусные гепатиты: что это за болезни такие? Чем они отличаются друг от друга? Как предупредить гепатит? Н. М., Минск

- Болезни, вызываемые вирусным гепатитом, отличаются друг от друга типами вируса. Энтеральные вирусы (А и Е) распространяются как кишечные инфекции, а парентеральные вирусы (B, С, D) - через кровь и биологические жидкости. В этом принципиальное различие. К основным мерам профилактики заражения вирусными гепатитами А и Е, как и другими кишечными инфекциями, относятся соблюдение правил личной гигиены и частое мытье рук, употребление качественной питьевой и водопроводной воды, выполнение санитарных условий. Существует вакцина против вирусного гепатита А. В отношении гепатита B, С, D основной способ профилактики - это исключение контактов с кровью и другими биологическими жидкостями зараженного человека, с необработанными инструментами. Против вирусного гепатита В также существует вакцина.

Как лечить жировой гепатоз, или жировую дистрофию печени (неалкогольную жировую болезнь печени)? Андрусевич, Минск

- Жировая болезнь печени имеет две стадии: стеатоз (отложение жира в печени) и неалкогольный стеатогепатит (на фоне отложения жира развился воспалительный процесс). Стеатоз не требует применения лекарств, но необходимо снижение массы тела. Стеатогепатит - это уже гепатит, для лечения которого применяется соответствующая терапия.