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Эти полезные кислородные коктейли!..

24.08.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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Повышают иммунитет, выводят токсины, заряжают энергией, снимают стресс – все это о пользе кислородных коктейлей, которые реализуются в лобби-баре (в переводе с английского «бар в прихожей») «ОксиЛайф», расположенном в холле терапевтического корпуса Березовской ЦРБ имени Э.Э. Вержбицкого. В День здорового питания, 16 августа, пациенты педиатрического отделения больницы получили их бесплатно. 

Коктейли пользуются большой популярностью и среди самих медицинских работников.

Эти полезные кислородные коктейли!..

Организатором акции «Вкусно и полезно!» выступила Березовская ЦРБ, точнее, инструктор-валеолог Елена Борисенко.

Работники бара Людмила Старинович и Инна Чернецкая рассказали детям и их родителям о большой роли здорового питания в целом и положительном влиянии кислородных коктейлей в частности. Так, одну порцию коктейля можно сравнить с хорошей лесной прогулкой – напиток обогащает организм чистым кислородом.

В баре предложили ребятам и другие модные вкусняшки для здоровья – сливочные шейки, моктейли. Для них это мероприятие стало веселым развлечением в череде больничных будней.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 
 
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Повышают иммунитет, выводят токсины, заряжают энергией, снимают стресс – все это о пользе кислородных коктейлей, которые реализуются в лобби-баре (в переводе с...
 
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