Советы врача: Микроспория

Многие из нас любят животных. Своих любимцев мы воспринимаем как членов семьи, зачастую не задумываясь о собственной безопасности.

Заражение микроспорией происходит при непосредственном контакте с больным животным, а также с предметами, на которые попали их кожные чешуйки, шерсть-подстилками, предметами ухода за животными, коврами, мягкой мебелью.

Не всегда больное животное можно распознать по внешнему виду, так как очаги поражения могут быть нечетко выражены. Период от момента заражения до первых клинических проявлений составляет от 2 - 10 дней до 5 – 6 недель.

На коже появляются розовато-красные круглые пятна с приподнятым воспаленным ободком и западением в центре. На волосистой части головы в таких очагах поражения грибки проникают в волосы. Волосы становятся хрупкими, обламываются на одном уровне, оставляя на поверхности кожи пеньки 5 - 8 мм. Очаги поражения могут располагаться на любых участках тела.

Количество очагов может быть от одного до нескольких. Течение микроспории длительное. Лечение иногда длится 2 месяцев. Клиническая картина заболевания подтверждается лабораторным исследованием с очага поражения.

Чтобы уберечь себя и свою семью от заболевания микроспорией, нужно соблюдать правила личной гигиены:

не приносить домой животных, не осмотренных в ветлечебнице;

при появлении признаков заболевания надо немедленно обратиться к врачу-дерматологу;

не следует до обращения к врачу-дерматологу купать ребенка и смазывать пораженные участки лекарственными средствами, так как это может изменить клинику заболевания и дать ложный результат лабораторного исследования;

мыть руки после прогулки и контакта с животными;

не пользоваться чужим постельным бельем, одеждой, полотенцем, банными принадлежностями, перчатками, игрушками;

ваши домашние животные 2 раза в год подлежат профилактическому осмотру у врача-ветеринара.

Если вы или члены вашей семьи будете соблюдать правила личной гигиены, то предупредите заболевание микроспорией.

Ольга МАЦУТКЕВИЧ, врач-дерматовенеролог.