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Медицина: частная или государственная?

25.08.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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ЗА

Можно сколько угодно предъявлять претензии медработникам государственных больниц или поликлиник, но в любом экстренном случае мы в первую очередь уповаем именно на них.

Вызываем «скорую», выезд которой не дешев, едем в приемное отделение, безапелляционно требуя принять нас немедленно, идем на прием к врачам, ожидая мгновенного излечения, ложимся в больницу, где нас не только бесплатно лечат, но и вкусно кормят, стелют чистое белье. Кстати, знаю одну старушку, которая молит о госпитализации лишь по одной причине – отдохнуть в комфортных условиях (тепло, горячее водоснабжение, санузел – не в каждой деревенской избе все это есть) и отъесться. Разумеется, получает она свое койко-место не только благодаря настырности, у нее и взаправду куча болячек.

В районе также без проблем можно получить направление в областные структуры здравоохранения.

Если вы были в неврологическом отделении больницы, сами видели, какие в основном там больные. Многие не могут самостоятельно поесть, умыться, дойти до унитаза. Их обслуживают медицинские работники. И, между прочим, за невысокую зарплату.

В травматологическом отделении врачи творят чудеса – пациенты, попадая сюда с мыслью об инвалидности, чаще всего  выходят из его стен полностью «отремонтированными». В Березе делают уникальные по меркам области травматологические операции.

Славится в республике белоозерская офтальмология.

Огромные бюджетные средства тратятся на кардиологических больных, предотвращая инфаркты и другие опасные для жизни сердечные заболевания.

Отделения реабилитации больше похожи на санатории, где к нашим услугам комнаты лечебной физкультуры, дорогие тренажеры и аппараты.

Редакция получает немало писем с благодарностями в адрес врачей района. Пациенты приходят и к нам лично – просят со слезами на глазах: «Напишите, что это лучшие люди на свете! Волшебники!»

Кто-то сетует: в отдельных случаях необходимо покупать лекарства или проводить процедуры за собственный счет, забывая при этом обо всех огромных благах бесплатной медицины. Делать это, по крайней мере, неблагодарно.

НЕТ

А в противовес собственной позиции я собрала мнения пациентов, которые ратуют за частную медицину. Свои фамилии они предпочли не называть.

Надежда, 68 лет:

–  Самый большой минус в районных поликлиниках – отсутствие элементарной воспитанности врачей. Неуважение к пациентам. Например, мою соседку пенсионного возраста осматривала молодая акушерка. «А почему это у вас такой большой живот?» – спрашивает у нее, скривившись. Соседка, доброжелательная женщина и на самом деле с «нормальным» животом, учитывая ее трое родов, ответила: «Не знаю…» А дома не выдержала: «Ой, жаба какая-то. Пусть на свой посмотрит через сорок лет». Это что, скажете, нормальный вопрос? Я узнала ее фамилию и теперь ни за что к ней не пойду. Разве можно представить такое нарушение медицинской этики в платной клинике?

Анна, 23 года:

– А мне не нравится «заигрывание» врачей-мужчин. Если я обращаюсь в поликлинику за помощью, значит, мне это действительно нужно. Их шутки типа «до свадьбы заживет» или «не умрете, но помучаетесь» бесят. Пусть дома с женами острословят. Я приемлю серьезный разговор с доктором. Поэтому чаще всего заказываю талоны в Бресте, там точно подобного себе не позволят.

Софья, 82 года:

– Ой, детка, что там в той больнице знают? Лет пятнадцать езжу к терапевтам, и все это время лечение назначают аккурат такое же, как и моим всем подружкам: Маньке, Ольке, Ганне. Точь-в-точь. То мы уже обращаемся по очереди: одна сходит и всем остальным передает результаты: покупаем одинаковые лекарства от желудка, давления, спины. Может, чтобы мы заплатили, подход был другой.

Ольга, 37 лет:

– Как можно сравнивать? В частной клинике с тебя пылинки сдувают, обследуют от и до, проведут по кабинетам, не заставят сидеть в очереди. Там дорожат ими-джем учреждения, поэтому и каждым пациентом. Я лучше не доем, подкоплю денежек и с удовольствием поеду к специалистам частного центра, чем буду рисковать своими нервами под кабинетами и в кабинетах районной поликлиники.

 

 
Теги: Брест
 
 
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