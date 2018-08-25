Теряем трудоспособное население

Злоупотребление алкоголем – актуальная проблема современного общества, которая порождает преступления, несчастные случаи, травмы и отравления у всех слоев населения. Особенно тяжело воспринимается алкогольное пристрастие, когда оно касается самой перспективной части общества – трудоспособного населения.





Смертность трудоспособного населения из-за употребления спиртных напитков занимает высокие позиции. Многие ученые оценивают алкоголизм как коллективное самоубийство нации. Пристрастие к алкоголю, подобно раку, разрушает изнутри личность отдельного человека и общества в целом. К сожалению, данная проблема остается актуальной и на Будакошелевщине. Об этом «Авангарду» рассказала главный врач УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Жанна ЕВТУХОВА:

– За последние полгода в районе наблюдается высокий рост смертности от внешних причин – около 36%, а среди населения трудоспособного возраста – 67%. Так, если в первом полугодии прошлого года от внешних причин умерли 10 человек, то за аналогичный период нынешнего – уже 18, в том числе 3 – от алкогольных отравлений, 4 – от отравлений суррогатами алкоголя и неизвестными ядами. Кроме того, постоянное злоупотребление алкоголем является фоном для развития других заболеваний, которые впоследствии также приводят к смерти: сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, печени, тяжелых пневмоний и многого другого. Процент умерших граждан трудоспособного возраста по данным причинам достигает 70% от общего количества смертей.

Таким образом, ежегодно мы теряем весомую часть представителей трудоспособного населения, которые могли бы жить, работать и приносить пользу себе и обществу.

Марина ФЕДОРОВА.

Фото из архива редакции.