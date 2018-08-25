ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теряем трудоспособное население

26.08.2018 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Злоупотребление алкоголем – актуальная проблема современного общества, которая порождает преступления, несчастные случаи, травмы и отравления у всех слоев населения. Особенно тяжело воспринимается алкогольное пристрастие, когда оно касается самой перспективной части общества – трудоспособного населения.

Теряем трудоспособное население

Смертность трудоспособного населения из-за употребления спиртных напитков занимает высокие позиции. Многие ученые оценивают алкоголизм как коллективное самоубийство нации. Пристрастие к алкоголю, подобно раку, разрушает изнутри личность отдельного человека и общества в целом. К сожалению, данная проблема остается актуальной и на Будакошелевщине. Об этом «Авангарду» рассказала главный врач УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Жанна ЕВТУХОВА:
– За последние полгода в районе наблюдается высокий рост смертности от внешних причин – около 36%, а среди населения трудоспособного возраста – 67%. Так, если в первом полугодии прошлого года от внешних причин умерли 10 человек, то за аналогичный период нынешнего – уже 18, в том числе 3 – от алкогольных отравлений, 4 – от отравлений суррогатами алкоголя и неизвестными ядами. Кроме того, постоянное злоупотребление алкоголем является фоном для развития других заболеваний, которые впоследствии также приводят к смерти: сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, печени, тяжелых пневмоний и многого другого. Процент умерших граждан трудоспособного возраста по данным причинам достигает 70% от общего количества смертей.
Таким образом, ежегодно мы теряем весомую часть представителей трудоспособного населения, которые могли бы жить, работать и приносить пользу себе и обществу.
Марина ФЕДОРОВА.
Фото из архива редакции.

 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Злоупотребление алкоголем – актуальная проблема современного общества, которая порождает преступления, несчастные случаи, травмы и отравления у всех...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
В редакции газеты «Полымя» специалисты дали рекомендации по правильному школьному питанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
26.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика