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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4534 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 11 человек
27.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Дачные участки с/т «Химик-1» – 2 случая.
Лесные массивы:
Озерский с/с – 1 случай.
Поречский с/с – 1 случай.
На территории Мостовского района – 1 случай.
Лидский район:
Лесные массивы:
г.Березовка – 1 случай.
аг.Тарново – 1 случай.
Островецкий район:
Лесной массив д.Задворники – 1 случай.
Новогрудский район:
Частные подворья:
г.Новогрудка – 2 случая.
Лесной массив д.Негневичи – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4534 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 11 человек
Гродно и Гродненский район: Дачные участки с/т «Химик-1» – 2 случая. Лесные массивы: Озерский с/с – 1 случай. Поречский с/с – 1 случай. На территории Мостовского...
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