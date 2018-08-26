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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4534 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 11 человек

27.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4534 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 11 человек

Гродно и Гродненский район:

Дачные  участки  с/т «Химик-1»  – 2 случая.

Лесные массивы:

Озерский с/с – 1 случай.

Поречский с/с – 1 случай.

На территории Мостовского района – 1 случай.

Лидский район:

Лесные массивы:

г.Березовка – 1 случай.

аг.Тарново – 1 случай.

Островецкий район:

Лесной массив д.Задворники – 1 случай.

Новогрудский район:

Частные подворья:

г.Новогрудка – 2 случая.

Лесной массив д.Негневичи – 1 случай.


С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4534 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 11 человек

Служба информации «ГП»

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район: Дачные  участки  с/т «Химик-1»  – 2 случая. Лесные массивы: Озерский с/с – 1 случай. Поречский с/с – 1 случай. На территории Мостовского...
 
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