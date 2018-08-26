Опять провалы? Как улучшить память в зрелом возрасте

«Ухудшение памяти в зрелом возрасте обусловлено целым рядом причин, — поясняет врач- невролог Артем Шишков. — Главная и самая распространенная причина — атеросклероз сосудов головного мозга, который затрудняет кровоснабжение этого органа, из-за чего неизбежно страдает память. Ухудшается память и при сахарном диабете, который также негативно влияет на сосуды, из-за чего приток крови к головному мозгу снижается. Память страдает при болезни Альцгеймера, психических заболеваниях, травмах головы. Однако это не повод отчаиваться. Существуют методы, которые помогают избавиться от забывчивости».

1. Заучивание стихов наизусть

Четкие ритмические формы легко запоминаются и повышают мозговую активность. Раньше считалось, что стихи непременно нужно учить наизусть, сегодня ученые пришли к выводу, что вполне достаточно их просто читать, желательно — вслух. Во время чтения происходит формирование новых синапсов (мест контакта нейронов друг с другом и клетками организма), что повышает структурную пластичность мозга. Обязательное условие: стихи должны вам нравиться, то есть вызывать позитивные эмоции. Скучные стихи будут убаюкивать, а это не даст нужного эффекта.

2. Изучение новых языков

Доказанный способ улучшения памяти, который помогает восстановить связи между разобщенными структурами мозга и позволяет активизировать не задействованные ранее его участки. Ученые полагают, что это происходит благодаря тому, что изучение нового языка повышает концентрацию внимания и скорость умственных реакций. Доказано, что у людей, владеющих двумя и более языками, болезнь Альцгеймера возникает гораздо реже, а если и развивается, то значительно позже, чем у людей, говорящих лишь на одном языке.



Сберечь мозг. Как сохранить здравый ум и трезвую память до конца жизни? Подробнее

3. Физическая активность

Приносит не меньшие результаты, чем активность интеллектуальная. Результаты обследования показали, что у людей, активно занимающихся спортом, объем мозга уменьшается гораздо медленнее, чем у тех, кто предпочитает коротать время у телевизора. Конечно, спортивные рекорды в зрелом возрасте ни к чему: нагрузку нужно подбирать в соответствии с возрастом.

4. Устный счет

Попробуйте простейшие арифметические действия сначала произвести в уме. Результат не замедлит сказаться: устный счет отлично «причесывает мозги», а проверить результат всегда можно будет на калькуляторе.

5. Путешествуйте или пробуйте что- то новое

Большинство людей в зрелом возрасте живет «на автомате»: они ходят «проторенными тропами», отдыхают в проверенных местах, общаются с хорошо знакомыми людьми, едят привычные продукты. Рутина и отсутствие новых эмоций приводят к тому, что память ослабевает, а концентрация внимания снижается. Попробуйте регулярно подкидывать «серым клеточкам» новые задачи (например, добраться до дома или дачи непривычным маршрутом) и свежие эмоции (знакомство с новыми местами и людьми). Это станет хорошей гимнастикой для нейронов.