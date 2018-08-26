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Опять провалы? Как улучшить память в зрелом возрасте

27.08.2018 12:36 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Опять провалы? Как улучшить память в зрелом возрасте
shutterstock.com

«Ухудшение памяти в зрелом возрасте обусловлено целым рядом причин, — поясняет врач- невролог Артем Шишков. — Главная и самая распространенная причина — атеросклероз сосудов головного мозга, который затрудняет кровоснабжение этого органа, из-за чего неизбежно страдает память. Ухудшается память и при сахарном диабете, который также негативно влияет на сосуды, из-за чего приток крови к головному мозгу снижается. Память страдает при болезни Альцгеймера, психических заболеваниях, травмах головы. Однако это не повод отчаиваться. Существуют методы, которые помогают избавиться от забывчивости».

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1. Заучивание стихов наизусть

Четкие ритмические формы легко запоминаются и повышают мозговую активность. Раньше считалось, что стихи непременно нужно учить наизусть, сегодня ученые пришли к выводу, что вполне достаточно их просто читать, желательно — вслух. Во время чтения происходит формирование новых синапсов (мест контакта нейронов друг с другом и клетками организма), что повышает структурную пластичность мозга. Обязательное условие: стихи должны вам нравиться, то есть вызывать позитивные эмоции. Скучные стихи будут убаюкивать, а это не даст нужного эффекта.

2. Изучение новых языков

Доказанный способ улучшения памяти, который помогает восстановить связи между разобщенными структурами мозга и позволяет активизировать не задействованные ранее его участки. Ученые полагают, что это происходит благодаря тому, что изучение нового языка повышает концентрацию внимания и скорость умственных реакций. Доказано, что у людей, владеющих двумя и более языками, болезнь Альцгеймера возникает гораздо реже, а если и развивается, то значительно позже, чем у людей, говорящих лишь на одном языке.

Опять провалы? Как улучшить память в зрелом возрасте
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3. Физическая активность

Приносит не меньшие результаты, чем активность интеллектуальная. Результаты обследования показали, что у людей, активно занимающихся спортом, объем мозга уменьшается гораздо медленнее, чем у тех, кто предпочитает коротать время у телевизора. Конечно, спортивные рекорды в зрелом возрасте ни к чему: нагрузку нужно подбирать в соответствии с возрастом.

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4. Устный счет

Попробуйте простейшие арифметические действия сначала произвести в уме. Результат не замедлит сказаться: устный счет отлично «причесывает мозги», а проверить результат всегда можно будет на калькуляторе.

5. Путешествуйте или пробуйте что- то новое

Большинство людей в зрелом возрасте живет «на автомате»: они ходят «проторенными тропами», отдыхают в проверенных местах, общаются с хорошо знакомыми людьми, едят привычные продукты. Рутина и отсутствие новых эмоций приводят к тому, что память ослабевает, а концентрация внимания снижается. Попробуйте регулярно подкидывать «серым клеточкам» новые задачи (например, добраться до дома или дачи непривычным маршрутом) и свежие эмоции (знакомство с новыми местами и людьми). Это станет хорошей гимнастикой для нейронов.

 
Теги: знакомства
 
 
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С возрастом память ухудшается, это общепризнанный факт. Почему это происходит и как ее улучшить в зрелом возрасте?
 
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