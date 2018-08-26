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Клещевая карта Березовского района: оперативная информация
27.08.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)
Сведения о количестве лиц пострадавших от укусов клещей и местности предполагаемого присасывания клещей на территории Березовского района за прошедшую неделю.
Опасайтесь укуса клеща в следующих населенных пунктах:
Условные обозначения:
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Сведения о количестве лиц пострадавших от укусов клещей и местности предполагаемого присасывания клещей на территории Березовского района за прошедшую неделю.
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