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Клещевая карта Березовского района: оперативная информация

27.08.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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Сведения о количестве лиц пострадавших от укусов клещей и местности предполагаемого присасывания клещей на территории Березовского района за прошедшую неделю.

Опасайтесь укуса клеща в следующих населенных пунктах:

 

 

Условные обозначения:

Клещевая карта Березовского района: оперативная информация — цифра в центре означает число пострадавших

 

 
 
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Сведения о количестве лиц пострадавших от укусов клещей и местности предполагаемого присасывания клещей на территории Березовского района за прошедшую неделю.
 
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