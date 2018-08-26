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Ученые определили оптимальное для здоровья время сна

27.08.2018 17:24 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Ученые определили оптимальное для здоровья время сна
shutterstock.com

Ученые определили оптимальное для здоровья человека время сна, сообщается на официальном портале Европейского общества кардиологии.

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По словам автора исследования, доктора Эпайминондаса Фонтаса, сейчас медицине мало известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему. Во время исследования ученые изучили взаимосвязь между длительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, были проанализированы данные 11 обследований более одного миллиона взрослых людей, ранее не имевших проблем с сердцем. Пациентов разделили на три группы. Пациенты из первой группы спали более восьми часов в сутки, из второй – менее шести часов, из третьей – от шести до восьми часов. Средний период наблюдения составил около 9,5 лет.

Как оказалось, сон продолжительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, а продолжительностью более восьми часов в сутки – на 33%. 

Фонтас добавил, что короткие промежутки сна вряд ли нанесут здоровью серьезный вред, но подчеркнул, что, судя по результатам проведенного эксперимента, необходимо избегать пересыпания.

 
 
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