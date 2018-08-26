Ученые определили оптимальное для здоровья время сна

Ученые определили оптимальное для здоровья человека время сна, сообщается на официальном портале Европейского общества кардиологии.

По словам автора исследования, доктора Эпайминондаса Фонтаса, сейчас медицине мало известно о влиянии сна на сердечно-сосудистую систему. Во время исследования ученые изучили взаимосвязь между длительностью сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, были проанализированы данные 11 обследований более одного миллиона взрослых людей, ранее не имевших проблем с сердцем. Пациентов разделили на три группы. Пациенты из первой группы спали более восьми часов в сутки, из второй – менее шести часов, из третьей – от шести до восьми часов. Средний период наблюдения составил около 9,5 лет.

Как оказалось, сон продолжительностью менее шести часов в сутки увеличивает риск развития ишемической болезни сердца и инсульта на 11%, а продолжительностью более восьми часов в сутки – на 33%.

Фонтас добавил, что короткие промежутки сна вряд ли нанесут здоровью серьезный вред, но подчеркнул, что, судя по результатам проведенного эксперимента, необходимо избегать пересыпания.