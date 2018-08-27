Щадящие и без наркоза. Какие методы лечения геморроя используют сегодня?

Без секса - никуда

Есть мнение, что геморрой лучше лечить народными средствами: врачи залечат - и на операции можно умереть от кровотечения. Поэтому многие ищут рецепты в Сети. Там можно найти способы излечения геморроя с помощью листьев алоэ, огурца, свечек из картофеля, вишни с косточками.

«Распространители таких рецептов не понимают одного - однажды возникнув, геморроидальные узлы не исчезнут, - объясняет хирург, кандидат меднаук, научный сотрудник ГНЦ колопроктологии им. Рыжих МЗ РФ Андрей Мудров. - И если люди лучше себя чувствуют после острого приступа, это не значит, что они избавились от болезни. Узлы остаются, и, значит, могут быть новые обострения. Сегодня есть несколько подходов к лечению геморроя, и пациенты вправе сами выбирать тот, который им больше подходит. Многие выбирают консервативное лечение - с помощью лекарств и без операций. Ничего страшного в этом нет, геморрой в рак не переходит и редко представляет угрозу жизни, с ним можно жить как с любой хронической болезнью. Люди стараются соблюдать режим, принимают препараты, чтобы не было новых обострений. Если они возникают, лечатся с помощью лекарств, которые помогают снимать симптомы. Многие препараты продаются в аптеках без рецепта. Но это не всегда избавляет от прогрессирования болезни и мучений, связанных с геморроем. Поэтому операция со временем может стать просто необходимой.

Мы сейчас делаем ставку на малоинвазивные способы лечения: щадящие, легче переносятся, многие делаются амбулаторно или в стационаре одного дня, без наркоза. После них восстанавливаются быстро и не так мучительно, как после классической операции по удалению геморроидальных узлов. Раньше делали только её, и, возможно, из-за этого у пациентов страх перед такой операцией. Малоинвазивная хирургия может полностью вылечить от геморроя, но рецидивы не исключены. К таким методикам относят склеротерапию, лигирование узлов, некоторые другие. Хороший эффект даёт лигирование геморроидальных артерий с фиксацией самих узлов (см. инфографику). В результате они выключаются из кровотока и не могут выпадать».

Работа над ошибками

Судя по рекламе, нам предлагают лечить геморрой только местно - свечами (суппозитории), мазями, гелями. Это неправильно. Чтобы обострение купировать, нужно обязательно нормализовать стул, чтобы он стал регулярным и не травмировал зону обострения. Для этого обычно используют препараты с пищевыми волокнами (Мукофальк, Фитомуцил, Псиллиум и др.) или слабительные с лактулозой (Дюфалак, Нормазе, Гудлак и др.). Можно добавить препараты с пищеварительными ферментами и пробиотики. Ускоряют выздоровление и препятствуют возникновению новых обострений флеботоники. Они уплотняют стенку не только вен, но и кавернозных тел. Таких лекарств много, обычно используют препараты с биофлавоноидами (Детралекс, Диосмин, Вазокет, Флебодиа и др.).

Про местные препараты важно понимать, что независимо от лекарственной формы они могут содержать в разной комбинации 4 типа активных веществ: обезболивающие, противовоспалительные, препятствующие образованию тромбов и кровоостанавливающие (см. инфографику). Все они направлены на лечение соответствующих симптомов. И препарат нужно выбирать, чтобы он помогал именно при ваших симптомах. Так, при кровотечении не используйте средства с гепарином: они препятствуют свёртыванию крови. В таких случаях нужны сосудосуживающие и кровоостанавливающие средства.