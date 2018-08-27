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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 27 августа, – 28 человек

28.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 27 августа, – 28 человек

Гродно и Гродненский район:
 
Лесные массивы:
Озерский с/с – 2 случая, 
Поречский с/с – 2 случая, 
Индурский с/с – 1 случай,
Обуховский с/с – 1 случай,
Одельский с/с – 1 случай,
ур.Румлево – 1 случай,
ур.Грандичи – 1 случай,
ур.Пышки – 1 случай,
м-н Заболоть – 1 случай,
м-н Южный – 1 случай.
 
Дачные  участки: 
Коптевский с/с – 2 случая,
Квасовский с/с – 1 случай.
На других территориях – 3 случая: Брестская область, Щучинский и Волковысский районы.
Местность не установлена – 4 случая.
 
Волковысский район:
Лесной массив «Замковый лес»  – 1 случай.
 
Вороновский район:
Лесной массив д. Любарты – 1 случай.
 
Дятловский район:
Лесной массив д. Морозовичи – 1 случай.
 
Лидский район:
Лесной  массив д. Новоселки – 1 случай.
 
Островецкий район:
Лесной массив  возле г. Островца – 1 случай.
 
Слонимский район:
Лесной массив  возле г. Слонима – 1 случай. 
 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 27 августа, – 28 человек
 http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:   Лесные массивы: Озерский с/с – 2 случая,  Поречский с/с – 2 случая,  Индурский с/с – 1 случай, Обуховский с/с – 1 случай, Одельский с/с – 1...
 
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