С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4518 человек, в том числе вчера, 27 августа, – 28 человек

Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Озерский с/с – 2 случая,
Поречский с/с – 2 случая,
Индурский с/с – 1 случай,
Обуховский с/с – 1 случай,
Одельский с/с – 1 случай,
ур.Румлево – 1 случай,
ур.Грандичи – 1 случай,
ур.Пышки – 1 случай,
м-н Заболоть – 1 случай,
м-н Южный – 1 случай.
Дачные участки:
Коптевский с/с – 2 случая,
Квасовский с/с – 1 случай.
На других территориях – 3 случая: Брестская область, Щучинский и Волковысский районы.
Местность не установлена – 4 случая.
Волковысский район:
Лесной массив «Замковый лес» – 1 случай.
Вороновский район:
Лесной массив д. Любарты – 1 случай.
Дятловский район:
Лесной массив д. Морозовичи – 1 случай.
Лидский район:
Лесной массив д. Новоселки – 1 случай.
Островецкий район:
Лесной массив возле г. Островца – 1 случай.
Слонимский район:
Лесной массив возле г. Слонима – 1 случай.