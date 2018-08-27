В Гродненской области в продаже появились экспресс-тесты на ВИЧ по слюне





Человек, желающий узнать свой ВИЧ-статус, может приобрести экспресс-тест на ВИЧ в аптеках РУП «Фармация» и, самостоятельно взяв пробу своих биологических жидкостей (слюны), оценить результат.

Для этого стерильным тампоном, имеющимся в наборе, нужно протереть вдоль верхней и нижней десен (между десной и щекой), ввести тампон в специальный раствор и провести процедуру исследования образца, следуя прилагаемой инструкции. Читать результат можно через 15 минут. Если в определенной зоне индикатора появилась одна полоска «С» — тест отрицательный. Появление же в разных зонах двух полосок — «Т» и «С» — может свидетельствовать о положительном результате. Во избежание недействительного результата необходимо точно следовать указаниям инструкции по подготовке, обработке образца и проведению исследования. Важно знать, что данный экспресс-тест используется только для исследования слюны и не является окончательным.

Самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции. При получении положительного результата для установления ВИЧ-статуса необходимо дополнительное обследование! Получить консультацию и пройти диагностику можно в любом государственном медицинском учреждении, где имеется процедурный кабинет. Информация о вашем ВИЧ-статусе является строго конфиденциальной.

Следует понимать, что выявление ВИЧ-инфекции на ранней стадии позволит своевременно назначить антиретровирусную терапию, поддержать иммунитет и улучшить качество жизни.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД

Гродненского областного ЦГЭОЗ.