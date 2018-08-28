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Чечерская больница больше не испытывает недостатка в медработниках
29.08.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк
Штат учреждения здравоохранения пополнили врачи и представители среднего медперсонала.
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Штат учреждения здравоохранения пополнили врачи и представители среднего медперсонала. Приступили к работе психиатр-нарколог, рентгенолог, врач лабораторной...
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