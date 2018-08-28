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Чечерская больница больше не испытывает недостатка в медработниках

29.08.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк  
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Штат учреждения здравоохранения пополнили врачи и представители среднего медперсонала.
Чечерская больница больше не испытывает недостатка в медработниках
Приступили к работе психиатр-нарколог, рентгенолог, врач лабораторной диагностики, два врача общей практики в райполиклинике и также врач общей практики в Ровковичской АВОП. Одна из медсестер направлена в приемное отделение райбольницы, вторая – дошкольное учреждение, третья – Полесскую АВОП. Фельдшер – помощник врача приступил к работе в Нисимковичской амбулатории, еще один – в Полесье.
Не будут испытывать пациенты и неудобств из-за отсутствия невролога. Специалист из областного центра ведет прием в райбольнице в будние дни.
Как сообщил главный врач ЦРБ Андрей Табаньков, все молодые специалисты обеспечены жильем. Семейные пары в недолгом будущем получат отдельные квартиры.

 
 
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Штат учреждения здравоохранения пополнили врачи и представители среднего медперсонала. Приступили к работе психиатр-нарколог, рентгенолог, врач лабораторной...
 
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