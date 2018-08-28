Штат учреждения здравоохранения пополнили врачи и представители среднего медперсонала.



Приступили к работе психиатр-нарколог, рентгенолог, врач лабораторной диагностики, два врача общей практики в райполиклинике и также врач общей практики в Ровковичской АВОП. Одна из медсестер направлена в приемное отделение райбольницы, вторая – дошкольное учреждение, третья – Полесскую АВОП. Фельдшер – помощник врача приступил к работе в Нисимковичской амбулатории, еще один – в Полесье.

Не будут испытывать пациенты и неудобств из-за отсутствия невролога. Специалист из областного центра ведет прием в райбольнице в будние дни.

Как сообщил главный врач ЦРБ Андрей Табаньков, все молодые специалисты обеспечены жильем. Семейные пары в недолгом будущем получат отдельные квартиры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чечерская больница больше не испытывает недостатка в медработниках Штат учреждения здравоохранения пополнили врачи и представители среднего медперсонала. Приступили к работе психиатр-нарколог, рентгенолог, врач лабораторной...