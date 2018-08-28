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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4573 человека, в том числе вчера, 28 августа, – 11 человек
29.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Озерский с/с – 2 случая,
Поречский с/с – 1 случай,
м-н Зарица – 1 случай.
Дачные участки:
Коптевский с/с – 2 случая,
Озерский с/с – 1 случай.
На других территориях – 2 случая: Мостовский и Вороновский районы.
Берестовицкий район:
Лесной массив п. Пограничный – 1 случай.
Ивьевский район:
Лесной массив д. Дайлиды – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4573 человека, в том числе вчера, 28 августа, – 11 человек
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Озерский с/с – 2 случая, Поречский с/с – 1 случай, м-н Зарица – 1 случай. Дачные участки: Коптевский с/с – 2 случая,...
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