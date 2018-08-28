|
С 3 сентября изменится подвоз пациентов к больнице скорой медицинской помощи
29.08.2018 16:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Обращаем ваше внимание, что в связи с окончанием строительства пристройки к приемному отделению Брестской городской больницы скорой медицинской помощи и возведением административно-бытового комплекса, прием пациентов с главного входа по улице Ленина будет прекращен.
С 3 сентября проезд машин скорой медицинской помощи будет организован по улице Гоголя, через ул. Коммунистическую и Белова с поворотом во двор Брестской городской поликлиники №2 и заездом в приемное отделение.
Таким образом, временный заезд медицинского экипажа будет находиться между больницей и поликлиникой по улице Белова.
Для того, чтобы бригады скорой помощи смогли оперативно и беспрепятственно доставлять пациентов в учреждение, на данном участке дороги будут установлены дополнительные знаки, а также усилен контроль Госавтоинспекции за соблюдением правил дорожного движения.
Убедительная просьба к персоналу, пациентам и посетителям близлежащих учреждений принять во внимание данный факт и не парковать свои транспортные средства в «кармане» по улице Белова. Этот участок предназначен для проезда машин скорой медицинской помощи. В противном случае ваше авто будет эвакуировано.
Ориентировочно по такому временному маршруту машины скорой будут ездить в течение полугода.
Со сдачей в эксплуатацию административно-бытового комплекса Брестской городской больницы скорой медицинской помощи, для транспорта специального назначения будет построен новый заезд по ул. Коммунистической параллельно улице Гоголя. Данный проезд будет постоянным.
Уважаемые автолюбители!
Предлагаем принять во внимание факт об изменении организации дорожного движения на улице Белова, которые грядут с 3 сентября, и, вооружившись данной информацией, планировать свой маршрут заранее.
Приносим извинения за временные неудобства
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращаем ваше внимание, что в связи с окончанием строительства пристройки к приемному отделению Брестской городской больницы скорой медицинской помощи и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)