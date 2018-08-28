С 3 сентября изменится подвоз пациентов к больнице скорой медицинской помощи

Обращаем ваше внимание, что в связи с окончанием строительства пристройки к приемному отделению Брестской городской больницы скорой медицинской помощи и возведением административно-бытового комплекса, прием пациентов с главного входа по улице Ленина будет прекращен.



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С 3 сентября проезд машин скорой медицинской помощи будет организован по улице Гоголя, через ул. Коммунистическую и Белова с поворотом во двор Брестской городской поликлиники №2 и заездом в приемное отделение.



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Таким образом, временный заезд медицинского экипажа будет находиться между больницей и поликлиникой по улице Белова.



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Для того, чтобы бригады скорой помощи смогли оперативно и беспрепятственно доставлять пациентов в учреждение, на данном участке дороги будут установлены дополнительные знаки, а также усилен контроль Госавтоинспекции за соблюдением правил дорожного движения.



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Убедительная просьба к персоналу, пациентам и посетителям близлежащих учреждений принять во внимание данный факт и не парковать свои транспортные средства в «кармане» по улице Белова. Этот участок предназначен для проезда машин скорой медицинской помощи. В противном случае ваше авто будет эвакуировано.

Ориентировочно по такому временному маршруту машины скорой будут ездить в течение полугода.

Со сдачей в эксплуатацию административно-бытового комплекса Брестской городской больницы скорой медицинской помощи, для транспорта специального назначения будет построен новый заезд по ул. Коммунистической параллельно улице Гоголя. Данный проезд будет постоянным.



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Уважаемые автолюбители!

Предлагаем принять во внимание факт об изменении организации дорожного движения на улице Белова, которые грядут с 3 сентября, и, вооружившись данной информацией, планировать свой маршрут заранее.



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Приносим извинения за временные неудобства