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Антипрививочные кампании могут привести к снижению коллективного иммунитета — Минздрав

30.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Антипрививочные кампании могут привести к снижению коллективного иммунитета — Минздрав

Антипрививочные кампании могут привести к снижению коллективного иммунитета, заявила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Инны Карабан, ситуация, которая складывается с освещением этих вопросов в СМИ, соцсетях, вызывает обеспокоенность не только у эпидемиологов, но и педиатров. Она может привести к неблагоприятным последствиям. «На протяжении последних десятилетий различные антипрививочные кампании приводили к тому, что резко снижался коллективный иммунитет против тех или иных инфекционных заболеваний, а это в свою очередь приводило к тому, что десятки людей умирали», — добавила замначальника.

В частности, в 1995-1996 годах в Беларуси антипрививочная кампания привела к тому, что число вакцинированных против дифтерии, столбняка уменьшилось до 60-70%. В результате в 1995 году дифтерией заболели 552 человека, 22 погибли, в том числе 6 детей. Ситуация с корью, которая сложилась сегодня в некоторых странах, еще одно яркое тому доказательство: при снижении коллективного иммунитета против того или иного заболевания оно возвращается и вызывает эпидемию. В Украине в 2018 году вернулась дифтерия, сейчас там зарегистрировано уже 8 случаев заболевания, 5 из них возникли в одной семье, члены которой не были вакцинированы.

Что касается коклюша, в результате антипрививочной кампании в 20-м веке в развитых странах снизилось число вакцинированных до 31%. В результате заболели коклюшом более 100 тыс. человек, 36 детей умерли. Как отметила Инна Карабан, после таких эпидемий население осознавало, что вакцинация является самой эффективной мерой профилактики инфекционных заболеваний.

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Оксана Романова добавила, что, в частности, коклюш опасен для детей в первые годы жизни, особенно до года, когда новорожденного не успевают привить, а кто-то в семье переносит это заболевание. Тяжело протекает гемофильная инфекция, которая больше всего опасна для детей до пяти лет. «Буквально весной в детскую инфекционную больницу в Минске перевели ребенка из Бреста, у которого была эта инфекция. Все врачи задавали вопрос, почему ребенку не сделали прививку. Он стал инвалидом: удалена конечность, острая почечная недостаточность», — отметила она.-0-

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Теги: Брест, Минск
 
 
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