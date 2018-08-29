Все обвисло. 6 привычек, которые сделают из вас старушку раньше срока

Стоит коже на лице потерять тонус, как мы тут же пускаем в ход всевозможные средства, вспоминая о новомодных масках и современных кремах. Но подобная чрезмерная забота не всегда дает хорошие результаты. Если косметика не помогает, возможно, нужно кардинально пересмотреть свои привычки. Дерматолог-косметолог Анна Пономарева рассказала АиФ.ru, как себя вести и чему стоит сказать категоричное «нет», если вы мечтаете о гладкой и бархатистой коже без высыпаний.

Привычка № 1. Полное отсутствие контроля за лицом.

Вы щуритесь, морщите лоб, трогаете лицо руками, кусаете губы — всё это неосознанные действия, которые человек осуществляет в состоянии нервного напряжения. Если подобные вещи происходят редко, можно сильно не переживать, таким образом вы просто даёте выход эмоциям. Однако не пускайте все на самотек, учитесь контролировать себя.

Когда речь идет о навязчивом желании нанести себе микротравму, будь то искусанные губы или обгрызенные ногти, — это проблема психологического характера. Возможно, вы имеете дело с дерматоманией: заболеванием, вызванным стрессом, агрессией и неврозом. В такой ситуации, конечно, необходимо проконсультироваться у специалиста.

Привычка № 2. Любовь к солнечным ваннам.

Безусловно, солнце — источник энергии и хорошего настроения. Однако ультрафиолетовые лучи оказывают на человека и отрицательное воздействие, разрушая кожу и вызывая фотостарение. И зря любители загара успокаивают себя тем, что это полезно: якобы исчезают высыпания, появляется «здоровый» оттенок и т. д. Подобные высказывания не соответствует действительности. Более того, во время пребывания на солнце проблемы с кожей усугубляются, а воспалительные процессы ускоряются вследствие закупорки сальных протоков, нарушения оттока кожного сала и утолщения кожи. Нередки и аллергические реакции на инсоляцию: зуд, высыпания, дискомфорт. Важно помнить, что именно из-за солнца кожа обезвоживается, её тонус снижается, начинается гиперпигментация, купероз, а также повышается риск раковых заболеваний.

Привычка № 3. Курение.

Несмотря на то, что о вреде курения все мы слышим с детства, миллионы людей продолжают изо дня в день подвергать своё здоровье испытанию. Да, в мире есть масса примеров того, как курильщики живут до глубокой старости. Действительно, возможности каждого организма индивидуальны. Но это не отменяет научно доказанных фактов пагубного влияния сигарет на состояние здоровья. Что именно происходит с кожей? Из-за табачного дыма она сильно обезвоживается, а смолы, содержащиеся в сигаретах, придают ей желтоватый оттенок, что выглядит ужасно! В организме курильщика запускается синтез фермента, разрушающего коллаген: кожа перестаёт быть эластичной и упругой, появляется дряблость. Стоит ли говорить о тёмных кругах вокруг глаз, глубоких морщинах и «гусиных лапках»? Всё это неизбежно появится на вашем лице, если вы неравнодушны к сигаретам.

Привычка № 4. Пренебрежение питьевой водой.

Сколько нужно пить воды в сутки? Мнения на этот счёт часто расходятся даже у специалистов. Одни утверждают, что человеку необходимо потреблять в день 2-3 литра, другие настаивают на том, что пить нужно только тогда, когда вы испытываете жажду. Но истина, как обычно, где-то посередине: жидкость должна поступать в организм ещё до того, как вы начнёте чувствовать жажду. И если в молодости на это мало кто обращает внимание, то в зрелом возрасте сухая, тусклая, дряблая кожа говорит о нарушенном водном балансе. Более того, отсутствие достаточного количества влаги провоцирует замедленное выведение токсинов, в результате появляются воспалительные элементы.



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Привычка № 5. Переедание и диеты.

Отличительная черта современного человека — он ест на ходу. Мы так привыкаем всё время куда-то спешить, что, даже когда в этом нет необходимости, предпочитаем обойтись перекусами, фастфудом и сладостями. Между тем полноценное питание и сбалансированный рацион — залог здоровья. А наша кожа — точный индикатор, который всегда подскажет вам, когда что-то идет не так. Переедание и чрезмерное потребление сахара вызывает воспаление на лице, шее и спине.

Другое «зло» — диеты. Быстрая потеря веса истончает подкожную жировую клетчатку, которая поддерживает ткани, что приводит к обезвоживанию, потере тонуса кожи и появлению видимых признаков старения. Как результат — измождённый, усталый вид.

Привычка № 6. Самолечение.

С развитием интернета многие люди стали предпочитать самолечение. И правда, зачем вызывать врача или идти в поликлинику, если можно вбить в поисковую систему симптомы, быстро поставить себе диагноз, а затем пойти в ближайшую аптеку и купить любое лекарство? Но на деле всё обстоит несколько сложнее. Доктора и клиники были «изобретены» не для того, чтобы усложнить нам жизнь. Только специалист может поставить верный диагноз, взяв анализы и проведя обследование. Игнорировать проблему не значит её решать. Если ваше настроение постоянно меняется, вы плохо себя чувствуете, испытываете головную боль, на коже появились странные образования, значит, организм посылает сигналы о том, что он нуждается в помощи. Особенно это касается кожи. Только у врача-косметолога можно получить необходимую консультацию. Он подберёт правильные средства для ухода за кожей, её коррекции, устранения морщин и формирования чётких лицевых контуров.