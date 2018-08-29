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Без мяса не прожить? Чем опасно вегетарианство

30.08.2018 14:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Без мяса не прожить? Чем опасно вегетарианство
shutterstock.com

Многие современные люди осознанно отказываются от мяса. Причины для такого серьезного шага у всех разные: одни надеются этим способом поправить свое здоровье или похудеть, другим просто жалко животных. Диетолог Елена Толоконникова рассказала SPB.AIF.RU, могут ли какие-то продукты заменить мясо, и что произойдет, если основу рациона будут составлять овощи.

Без мяса не прожить? Чем опасно вегетарианство Ученые: вегетарианство вредит головному мозгу

Чем заменить мясо?

То, что отказ от мяса поможет избавиться от лишнего веса – всего лишь придуманный вегетарианцами миф, заявляет диетолог. «Исключив из рациона мясо, человек должен будет съесть гораздо больше продуктов, чтобы почувствовать сытость, - объясняет Толоконникова. – Не стоит забывать, что в некоторых фруктах и овощах – картофеле, моркови, персиках, сливах – высокое содержание сахара и углеводов, которые могут повредить фигуре. Поэтому не стоит думать, что вы похудеете, перестав есть мясо и при этом начав употреблять больше растительной пищи и молочной продукции. Напротив, вы рискуете даже набрать лишний вес».

А вот заниматься спортом без включения в рацион мяса не только неэффективно, но и вредно для здоровья. Не получая микроэлементов, которые содержатся только в мясе животных и птиц, вы не сможете выдерживать  серьезных физических нагрузок. «Тем, кто ходит в тренажерный зал или на фитнес, необходима белковая пища, - говорит эксперт. – Белок, который содержится в яйцах, сое, бобовых, не заменит белка животного происхождения. Вы просто будете слабеть с каждым днем».

От выпадения волос до атрофии мышц

По словам диетолога, вегетарианское меню никогда не станет сбалансированным и полноценным, поскольку в нем всегда не будет хватать мяса. «Переход на растительную пищу приводит к дефициту в организме кальция, железа и витаминов группы В, - говорит Толоконникова. – Это приводит к общему упадку сил, снижению иммунитета, низкому гемоглобину, анемии. Диагнозы можно перечислять еще долго. Если вы перестанете есть мясо, вы будете чаще болеть и дольше лечиться. У вас ухудшится концентрация внимания, упадет качество работы мозга. Один мой пациент понял, что пора вернуть мясо в рацион только после того, как начал падать в обмороки из-за прогрессирующей анемии. Лучше поздно, чем никогда!».

Без мяса не прожить? Чем опасно вегетарианство
Польза и вред вегетарианства. Чем грозит отказ то мяса?
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Анемия, которая появляется из-за недостатка в организме витамина В12 – это только полбеды. На ее фоне может развиться даже атрофия мышц. Также это чревато ухудшением состояния ногтей, выпадением волос и измененным восприятием вкусов и запахов. Продукты, которые вы всегда любили, могут показаться вам горькими и невкусными.

Без содержащегося в мясе кальция у человека начнут болеть зубы и кости, а без цинка многие витамины, полученные из других продуктов, просто перестанут усваиваться. Как следствие – наступает ухудшение самочувствия, организм перестает получать жизненно важные элементы.

Выбор каждого

Без мяса не прожить? Чем опасно вегетарианство Не опасно ли вегетарианство для детского организма?
Врач предупреждает: даже если вы по каким-то причинам решили отказаться от мяса, ни в коем случае не нужно переносить свои пищевые привычки на детей. «Родители почему-то считают себя умнее врачей и думают, что, если ребенок никогда не ел мясо, то ему и не надо, - отмечает Толоконникова. – Но если растущий организм не будет вместе с мясом получать витамины, железо, калий, кальций, йод, то с его ростом могут возникнуть проблемы. Кости станут хрупкими, мозг станет развиваться гораздо медленней, ребенок будет слабым. До определенного возраста организм не вырабатывает белок. То есть, переставая кормить детей мясом, вы своими руками губите их».

Безусловно, есть мясо или нет – личный выбор каждого. Кто-то идет дальше и становится веганом и сыроедом, но каждый человек должен знать о негативных последствиях, которые может повлечь за собой его выбор. «Природой заложено так, что человек должен есть мясо, - говорит диетолог. – Пусть не каждый день, но мясные продукты должны присутствовать в рационе. Только так вы будете получать все полезные витамины и микроэлементы, хорошо себя чувствовать и иметь здоровый вид.  Ни один врач не расскажет вам о пользе вегетарианства. Помните об этом и наслаждайтесь вкусной едой!».

 
 
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