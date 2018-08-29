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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4595 человек, в том числе вчера, 29 августа, – 22 человека

30.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4595 человек, в том числе вчера, 29 августа, – 22 человека

Гродно и Гродненский район:

Лесные массивы: 

Коптевский с/с – 2 случая, 
Поречский с/с – 1 случай, 
Путришковский с/с – 1 случай, 
Гожский с/с – 1 случай, 
Вертилишковский с/с – 1 случай, 
Подлабенский с/с – 1 случай, 
Сопоцкинский с/с – 1 случай, 
г.Скидель – 1 случай, 
ур.Пышки – 1 случай. 

На других территориях: 

Минская область – 1 случай, 
Волковысский район – 1 случай, 
Щучинский район –1 случай, 

Местность не установлена – 2 случая. 

Лидский район:

Лесной  массив д.Баневичи – 1 случай.

Новогрудский район:

Лесной массив аг.Щорсы – 1 случай.

Берестовицкий район:

Лесной массив д.Шелепки – 1 случай.

Дятловский район:

Частные подворья:

аг.Дворец – 1 случай,

д.Озераны – 1 случай.

Лесной массив д.Вензовец – 1 случай.

Островецкий район:

Лесной массив г.Островец – 1 случай.

 


С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4595 человек, в том числе вчера, 29 августа, – 22 человека



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http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Коптевский с/с – 2 случая, Поречский с/с – 1 случай, Путришковский с/с – 1 случай, Гожский с/с – 1...
 
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