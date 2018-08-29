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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4595 человек, в том числе вчера, 29 августа, – 22 человека
30.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Лидский район:
Лесной массив д.Баневичи – 1 случай.
Новогрудский район:
Лесной массив аг.Щорсы – 1 случай.
Берестовицкий район:
Лесной массив д.Шелепки – 1 случай.
Дятловский район:
Частные подворья:
аг.Дворец – 1 случай,
д.Озераны – 1 случай.
Лесной массив д.Вензовец – 1 случай.
Островецкий район:
Лесной массив г.Островец – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4595 человек, в том числе вчера, 29 августа, – 22 человека
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Коптевский с/с – 2 случая, Поречский с/с – 1 случай, Путришковский с/с – 1 случай, Гожский с/с – 1...
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