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Новую редакцию закона «О здравоохранении» планируется разработать в 2019 году
30.08.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк
Здравоохранение, медицинские технологии развиваются столь стремительно, что действующий закон, который обновлялся всего четыре года назад, уже требует корректировки, сообщает БЕЛТА.
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Здравоохранение, медицинские технологии развиваются столь стремительно, что действующий закон, который обновлялся всего четыре года назад, уже требует...
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