Новую редакцию закона «О здравоохранении» планируется разработать в 2019 году

Здравоохранение, медицинские технологии развиваются столь стремительно, что действующий закон, который обновлялся всего четыре года назад, уже требует корректировки, сообщает БЕЛТА.

Необходимо внести большое количество понятий, а многие придется менять. Будут рассматриваться вопросы биоэтики, касающиеся репродуктивных технологий, трансплантологии, клонирования и др. По информации Министерства здравоохранения Беларуси, изменения и дополнения также коснутся электронного здравоохранения, контролируемого лечения, предабортного консультирования, роли профессиональных медицинских ассоциаций, защиты прав медицинских работников и др.



