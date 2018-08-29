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Новую редакцию закона «О здравоохранении» планируется разработать в 2019 году

30.08.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк  
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Здравоохранение, медицинские технологии развиваются столь стремительно, что действующий закон, который обновлялся всего четыре года назад, уже требует корректировки, сообщает БЕЛТА.
Необходимо внести большое количество понятий, а многие придется менять. Будут рассматриваться  вопросы биоэтики, касающиеся репродуктивных технологий, трансплантологии, клонирования и др. По информации Министерства здравоохранения Беларуси, изменения и дополнения также коснутся электронного здравоохранения, контролируемого лечения, предабортного консультирования, роли профессиональных медицинских ассоциаций, защиты прав медицинских работников и др.

 

Новую редакцию закона «О здравоохранении» планируется разработать в 2019 году

 

 
 
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Здравоохранение, медицинские технологии развиваются столь стремительно, что действующий закон, который обновлялся всего четыре года назад, уже требует...
 
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