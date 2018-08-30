Рак, инсульт, простуда. От чего защищает варенье?

Представить свою жизнь без варенья многим довольно сложно. Эта сладость довольно широко используется в разных ситуациях: и как великолепный десерт, и как природное лекарство и средство профилактики. Как отмечают врачи, варенье способно работать даже как отличная профилактика тяжелых и смертельно опасных заболеваний. О том, от чего защищает сладкий продукт и в каких дозировках его можно использовать, чтобы не навредить себе, АиФ.ru рассказала врач-иммунолог Анна ШУЛЯЕВА.

Природная защита

Варенье традиционно богато различными витаминами и микроэлементами. Причем в зависимости от вида продукта меняется и набор его полезных характеристик, а также заболеваний, с которыми он может бороться.

Например, смородиновое варенье — кладезь витамина С, калия, железа и иных микроэлементов. Клубничное — отличный антиоксидант, причем такой, который содержит противораковые и противоопухолиевые компоненты. Малиновое варенье — природный аспирин, который также содержит кальций, железо, калий, клетчатку, работает как средство нормализации работы кишечника. Варенье из черники содержит марганец, витамины группы В, органические кислоты, витамины РР и другие. Это очень хорошее и полезное варенье.

Есть и различные специфические варианты десерта. Например, варенье из абрикоса. Оно повышает уровень гемоглобина, а значит, улучшает работу сердца и помогает при сбоях в пищеварительной системе. Популярное сегодня варенье из хвойных также богато витамином С и отлично защищает от простуды: оно работает при ОРВИ, как и любой другой фитопрепарат. Очень популярно из числа хвойных варенье из сосновых шишек. Оно не только высокоэффективно защищает от простуды, но и оказывает сосудистый эффект, т. к. содержит много витаминов группы В и прочих микроэлементов. Причем их содержание в нем настолько высоко, что его даже нередко рекомендуют людям, которые перенесли инсульт.

Еще есть варенье из одуванчиков. Это отличный продукт, в котором огромное количество полезных веществ: фосфор, калий, кальций, железо, марганец. Очень широкий спектр. При этом он оздоравливающе действует буквально на все системы организма: тонизирует нервную систему, нормализует аппетит, способствует укреплению суставов, оказывает антиоксидантный эффект, дает слабительный эффект и защищает сосуды.

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Вареное или сырое

Также нередко встает вопрос о виде заготовки. Варенье делится на несколько видов: сваренное по всем канонам, варенье-пятиминутка, сырое (его еще называют холодное). Сказать, какое из них полезнее, нельзя: все они одинаково хороши. Но надо понимать, что при варке некоторые полезные вещества могут разрушаться. При этом сахар лучше растворяется в сваренном продукте, нежели в холодном.

Есть у холодного варенья и еще один нюанс: его нельзя долго хранить. Срок его годности 3-6 месяцев при хранении в холодильнике. Во всем остальном польза продукта будет равной во всех пунктах.

Есть ли вред?

По сути, вреда у варенья не так много. Как правило, первое, что может быть, — это аллергическая реакция. Она проявляется стандартно: покраснением кожи, зудом, чиханием, слезотечением и т. д. Также вареньем не стоит увлекаться людям с сахарным диабетом, так как в нем находится сахар. По сути, варенье — это 50% сахара, который в такой ситуации крайне вреден.

Также варенье не может входить в рацион человека, который страдает ожирением. Это быстрый углевод, который при похудении опасен и не нужен. Во всем остальном варенье вреда не имеет.

Сколько есть

Например, можно сделать чай с листьями малины, добавить в него 2-3 ложки варенья из малины и целый день его пить. Если же хочется есть варенье ложками, то стоит распределить его на весь день по ложкам: 100 г рекомендуемой дозы поделить на день по 5 г в ложке.

Что касается детей, то им также варенье есть можно и нужно, но тоже без энтузиазма. Тут еще более актуален вопрос дозировки. Детям от года уже можно давать десерт в размере не больше 1 ст. л. в сутки. А с года до 3 лет дозировку можно увеличить до 50 г в день.