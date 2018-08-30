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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4603 человек, в том числе вчера, 30 августа, – 8 человек
31.08.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Подлабенский с/с – 1 случай.
Дачный участок Подлабенского с/с – 1 случай.
Местность не установлена – 3 случая.
Лидский район:
Лесной массив г.Березовка – 1 случай.
Берестовицкий район:
Лесной массив ур.Пышки – 1 случай.
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Служба информации «ГП»
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4603 человек, в том числе вчера, 30 августа, – 8 человек
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Подлабенский с/с – 1 случай. ур.Пышки – 1 случай. Дачный участок Подлабенского с/с – 1 случай. Местность не установлена...
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