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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4637 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 20 человек

03.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4637 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 20 человек

Гродно и Гродненский район: 

Лесные массивы: 

Озерский с/с – 1 случай. 
Поречский  с/с  – 1 случай. 
м-н Лососно – 1 случай. 
м-н Ольшанка – 1 случай. 
ул.Томина-Славинского  – 1 случай. 
Дачный участок Коптевский с/с – 1 случай. 
На территории Щучинского района – 2 случая. 

Местность не установлена — 1 случай. 

Лидский район: 

Лесной  массив д.Новоселки – 1 случай. 

Берестовицкий район: 

Лесной массив п.Пограничный – 1 случай. 

Дятловский район: 

Лесные массивы: 

д. Головли – 1 случай. 
д. Стрела – 1 случай. 

Мостовский район: 

Лесной массив д.Микелевщина – 1 случай. 

Островецкий район: 

Лесной массив д.Кореняты – 1 случай. 
г.Островец – 1 случай. 
д. Соколойти – 1 случай. 

Свислочский район: 

Приусадебные участки: г. Свислочь (ул. Гагарина, ул. Свердлова) – 2 случая. 
Лесной массив г.п. Порозово – 1 случай. 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4637 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 20 человек

СТОИТ ПОЧИТАТЬ 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4534 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 11 человек 

http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район:  Лесные массивы:  Озерский с/с – 1 случай.  Поречский  с/с  – 1 случай.  м-н Лососно – 1 случай.  м-н Ольшанка – 1 случай. ...
 
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