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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4637 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 20 человек
03.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Озерский с/с – 1 случай.
Местность не установлена — 1 случай.
Лесной массив д.Новоселки – 1 случай.
Лесной массив п.Пограничный – 1 случай.
Дятловский район:
Лесные массивы:
д. Головли – 1 случай.
Лесной массив д.Микелевщина – 1 случай.
Лесной массив д.Кореняты – 1 случай.
Свислочский район:
Приусадебные участки: г. Свислочь (ул. Гагарина, ул. Свердлова) – 2 случая.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4637 человека, в том числе за минувшие субботу и воскресенье, – 20 человек
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Озерский с/с – 1 случай. Поречский с/с – 1 случай. м-н Лососно – 1 случай. м-н Ольшанка – 1 случай. ...
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