«Студентам посвящается…»



Для многих студенческие годы становятся самыми счастливыми, ведь это – сочетание молодости, новизны и впечатлений.

Именно на этот период приходятся первые «взрослые» жизненные трудности, первая любовь, первое разочарование…

Несколько лет жизнь кипит, экзамены и зачеты сменяются коллективными походами в кино и на дискотеку, а лекции – прогулками под луной.

Единственное, на что не хватает времени студентам, – подумать о своем здоровье. Им кажется, что таблетки и болячки – удел стариков, поэтому многие получают свой диплом вместе с букетом… Нет, не цветов, а заболеваний.

Мы привыкли слышать, что сами строим свое будущее. И здесь речь идет не только о карьере, воспитании, но и о здоровье. В начале жизни наше психическое и физическое здоровье во многом зависит от родителей. Именно они «закладывают фундамент». А дальше все зависит от нас самих. Интересно, каково будет жить на «верхних этажах», если «средние» построены из некачественно материала? Думаю, такое «здание» долго не простоит.

Как надоедает слушать от родителей, что курение – это вред, а обед лучше брать с собой из дома. А еще ежедневные напоминания о том, что надо беречь голову и поясницу от холода.

А лет в сорок те, кто был так крут и моден в студенческие годы, сам будет стоять в стороне с больными почками, легкими, желудком и сердцем. Быть крепким, спортивным и подтянутым в пятьдесят или шестьдесят лет – вот что сегодня действительно в моде и престиже! А начинается все со студенчества.

Здоровье во многом зависит от образа жизни. С поступлением в университет, колледж ритм жизни молодежи меняется. И не всегда в лучшую сторону. Так что же делать? Вот несколько простых, но действенных правил, соблюдая которые, можно надолго сохранить бодрость духа и здоровье.

Старайтесь есть чаще. Ведь соляная кислота без еды начинает переваривать слизистую желудка. Не стоит забывать об обеде, пища – это «топливо» не только для тела, но и для мозга. В идеале между приемами пищи должно быть не более 4 часов. Еще одно очень важное правило – никогда не пропускайте завтрак!

Важным моментом является качество питания. Если нет возможности взять еду из дома, попробуйте найти столовую, где есть горячее питание. Тарелка супа стоит не дороже булочки и газированного напитка.

Если день все-таки прошел на голодный желудок, компенсируйте это нормальным домашним питанием. Кисель и овсяная каша станут настоящим праздником для желудка.

Не стоит забывать о гигиене. Воду и мыло сегодня можно заменить спиртовыми салфетками или антисептическим гелем для рук.

Старайтесь проводить в движении даже короткие перерывы между лекциями, никогда не оставайтесь сидеть за партой во время перерыва.

Следите за осанкой постоянно. Прямая спина – это не только красота, но и нормальная работа легких и кровообращения.

Когда вы много работаете за компьютером или читаете, делайте небольшие перерывы каждые 40 минут; заботьтесь о своих глазах.

Не забывайте о свежем воздухе. Читать учебный материал и учить можно в парке. Подойдет для этого любая скамья на улице. А самое малое, что можно делать, – это проветривать свою комнату как можно чаще.

Полюбите спорт! Мысль о том, что для этого нужны большие деньги, является всего лишь отговоркой. Сегодня большинство крупных учебных заведений предоставляют своим студентам для занятий спортивные залы и секции. Если таковых нет, достаточно делать самые простые упражнения дома. А потанцевать под любимую музыку – полезно не только для тела, но и для души.

С первых дней обучения информация обрушивается на студентов лавиной. Готовиться к занятиям приходится в ночное время, что приводит к хроническому недосыпанию. Расшатывают психику и стрессовые ситуации (экзамены, зачеты, пересдачи). Ученые говорят о том, что к третьему курсу у многих студентов развивается невроз, а это отрицательно отражается на успеваемости и отношении друг к другу, а также приводит к хроническим стрессам, которые очень негативно сказываются на здоровье. Помимо прочего могут возникнуть две крайности: замкнутость или агрессивность. Что делать?

Нужно чередовать умственную нагрузку с другими делами. Мозг не может находиться в активном состоянии долгое время, постепенно он утомляется. Отвлеклись на еду – уже хорошо, удалось поспать 15 минут – еще лучше. В это время отдыхают и ра-зум, и глаза.

Планируйте свое время и не оставляйте много долгов на конец сессии. Все это для того, чтобы всегда высыпаться. При недостатке сна качество обучения (и жизни) снижается в разы.

И в завершении: не бойтесь выделяться из толпы и отстаивать свое мнение. Особенно если оно касается морали и здорового образа жизни. Вокруг будут те, кто посмеется над вами, но найдутся и единомышленники. Лет через двадцать те, кто вовремя не задумался о своей жизни, поймут, как вы были правы.

Наталья Сакович,

фельдшер-валеолог.

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