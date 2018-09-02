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«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенком

03.09.2018 15:24 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенком
shutterstock.com

Ответить на извечный вопрос — помогать с уроками или пусть ребенок старается сам, мы попросили Ирину Трушину, доцента кафедры психологии и проректора по работе с молодёжью Челябинского государственного университета, и Викторию Нагорную, преподавателя русского языка и литературы с 20-летним стажем

«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенкомВиктория Нагорная: «Мамаша, вам два»

— Мое мнение жестко: в начальных классах, особенно в первом, ребенку необходимо помогать с уроками. Ведь отметок еще не ставят, и здесь речь идет больше не о выполнении заданного, а о формировании умений. Умений не только учиться, но и организовывать свой день, складывать портфель, заполнять дневник. Все знакомые мне коллеги именно по такому принципу воспитывают своих детей-школьников.

В более старшей школе, я не говорю уже о пятых классах и далее, я против «сидения с ребенком». Конечно, отказываться помочь нельзя. Все мы помним и из своего детства, как папы решали нам задачи, своим путем, не как нас учили, но ответ был правильным. А мамы проверяли сочинения и обязательно находили в них ошибки и описки. Ничего не изменилось: точные науки стали лишь гораздо сложнее, а дети, привыкшие к компьютерам, практически разучились сами придумывать интересные фразы и писать без ошибок: компьютер исправит. Поэтому, если дочь просит: «Мама, объясни, я не понимаю», я всегда иду на помощь. Если нет — делает уроки сама. 

«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенком
В первом классе контролировать ребенка рекомендуется. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Я советую донести до ребенка одну мысль. Сейчас учеба — это твоя работа. Ты ведь за меня не работаешь, почему я за тебя должна? Пусть несамостоятельный школьник сначала проспит первый урок, потом получит несколько двоек, затем придет в класс без дневника и формы на физкультуру. Набив шишек, он научится всему, что требуется, самостоятельно. Первоначально можно контролировать, управлять издалека и незаметно: к примеру, предупредить классного руководителя о нововведениях в вашей семье.

«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенком
Родителям иногда самим сложно справиться с заданиями детей. Фото: АиФ/ Надежда Уварова

В моей педагогической практике ситуации, когда родители не просто сидят рядом с ребенком, а полностью выполняют за него уроки, увы, нередки. Но это — медвежья услуга. Как-то моему коллеге, учителю биологии, пятиклассник сдал такой заумный реферат, что он зачитывал нам вслух выдержки, а мы не понимали, о чем идет речь. Родитель, очевидно, доктор биологических наук, решил потрясти всех своей эрудицией, и выдал такие познания об обитателях океана, что они явно не соответствуют десяти-одиннадцатилетнему уму. Причем реферат не был скопирован из интернета. Он заумен, а не умён. Коллега был старых правил, подумал и написал на титульном листе: «Мамаша, вам два».

«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенком Сколько времени ребенок должен тратить на домашние задания?

Многие не верят, что ребенок сам будет делать уроки, если его бросить, как малька, в дальнее плавание. Будет, обязательно. Не растите трутней. Есть, видимо, какой-то этап, пережив который вместе с мамой за домашним заданием школьник уже не хочет идти дальше без мамы. Практика показывает, достаток и образование семьи тут ни при чем. Мамы учатся за таких чад и в институтах, и по работе помогают. Разве этого мы хотим для своих детей? Уверена, все ответят «нет». Пусть сначала у вашего ребенка будет три, но его, заслуженная. 

Как говорил вождь, «лучше меньше, да лучше». Я педагог, но считаю, что не все обязаны быть отличниками. Главное для ребенка — внутренний стержень, желание чего-то достичь, приспособленность к обстоятельствам и самостоятельность.

«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенкомИрина Трушина: «Необходима ситуация успеха»

— Этим вопросом задается каждый родитель. Ответ зависит прежде всего от уровня психологической и физической готовности ребенка школе. Первый класс — время, когда ребенок адаптируется к новым условиям, системе взаимодействия со взрослыми и сверстниками, иным правилам организации своей деятельности. Для того, чтобы эта адаптация прошла успешно, помощь родителя или значимого взрослого бывает просто необходима. Помочь спланировать свое время, рационально распределить выполнение заданий и отдых, научиться чередовать выполнение домашней работы по разным предметам так, чтобы переключение с одного на другое давало возможность отдохнуть — очень важно, особенно в течение первого года обучения в школе. Необходимо, чтобы родители сумели найти золотую середину между двумя крайностями: брать на себя ответственность за выполнение домашних заданий, подготовку к проверочным контрольным и экзаменам, складывание портфеля и наведение порядка на рабочем столе даже тогда, когда ребенок готов к этой ответственности. Или полным невмешательством в дела ребенка. В первом случае велик риск того, что, повзрослев, ребенок так и останется «ребенком», инфантильным человеком, не умеющим брать на себя ответственность, принимать решения и делать обдуманный выбор. Во втором, если у него хватит собственных внутренних ресурсов, такая самостоятельность поможет ему стать сильнее и быстро повзрослеть, или наоборот — вырасти неуверенным в себе, не умеющим просить помощи.

«Мамаша, вам два». Нужно ли родителям делать уроки с ребенком
Старшеклассники должны учить домашние задания сами. Фото: АиФ

Если навык к самостоятельному освоению информации не выработался в должное время — в начальной школе, то родителям приходится «садиться за уроки» и с семи-, девятиклассником. Проблема нежелания учиться самостоятельно в подростковом возрасте может возникнуть не только из-за несформированности навыков самодисциплины и самоконтроля, но и из-за нарушения мотивации. Это может быть связано с целым рядом причин: например, не сложились отношения с преподавателем, или ребенок не видит перспективы применения знаний по данной дисциплине. В этом случае родителям важно воздержаться от нотаций, скандалов, так как это может вызвать лишь сопротивление и дополнительное напряжение. Лучше всего направить свои усилия на создание «ситуации успеха» по конкретным дисциплинам или учебной деятельности в целом.

 

1. Когда человек видит, что результаты его деятельности ценны для окружающих и значимых для него людей, ребенок чувствует «вкус успеха», мотивация на ее выполнение возрастает (это может быть победа в конкурсе, расчеты для реализации какого-либо проекта, и т.п.).

2. Включение в группу сверстников, значимых для подростка, среди которых модно учиться самостоятельно, способно решить проблему. Иногда для этого требуется переход в другой класс или даже другую школу.

3. Формирование перспективы: например, знакомство с профессией во время захватывающей экскурсии на предприятие позволит подростку увидеть возможный итог его учебной деятельности, и если эта перспектива будет привлекательна, ребенок будет заинтересован в систематизации пути достижения этой перспективы, а значит, и систематизации самостоятельной деятельности.

 
Теги: знакомства
 
 
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С наступлением нового учебного года многих родителей начинают терзать мысли, нужно ли сидеть рядом с дочерью или сыном, когда школьник выполняет домашнее задание.
 
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