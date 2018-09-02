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«Карту гостя Европейских игр» подготовят к декабрю
03.09.2018 — Новости Здоровья | Чачэрскi веснiк
«Карту гостя Европейских игр» представят в Минске к декабрю, сообщил директор предприятия «Мингорсправка» Борис Васильев.
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«Карту гостя Европейских игр» представят в Минске к декабрю, сообщил директор предприятия «Мингорсправка» Борис Васильев. Специалисты уже готовят предложения...
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