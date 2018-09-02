«Карту гостя Европейских игр» подготовят к декабрю

«Карту гостя Европейских игр» представят в Минске к декабрю, сообщил директор предприятия «Мингорсправка» Борис Васильев.

Специалисты уже готовят предложения по включению в проект интересных для спортсменов и болельщиков объектов. В предварительном списке примерно 200 позиций, в том числе около 60 туристических аттракций (музеи, галереи, аквапарк, зоопарк и др.), 28 отелей, 23 объекта питания. Планируется, что продажи нового туристического продукта стартуют одновременно с продажей билетов на спортивные соревнования.



