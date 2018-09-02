К Всемирному дню предотвращения самоубийств: ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ?

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. Самоубийство – ровесник человечества. На протяжении всей истории существования человека они идут рядом друг с другом. Существует множество версий о том, какие причины побуждают человека добровольно расстаться с жизнью вопреки инстинкту самосохранения.

Современные ритмы жизни и работы, а также, по-видимому, многие субъективные факторы приводят к тому, что в определенный момент человек решается закончить жизнь самоубийством.

Большое значение принадлежит социально-психологическим факторам: нарушенные детско-родительские и партнёрские отношения, одиночество.

Тяжёлые кризисы: смерть близких, развод, финансовые потери, уголовная ответственность, потеря работы, значительное снижение социального статуса, тяжёлые конфликты и другие кризисы могут стать пусковыми факторами суицидальных попыток.

Психические расстройства также являются серьёзным фактором риска суицида. Результаты исследований ВОЗ демонстрируют, что во многих случаях состояние человека на момент смерти в результате суицида соответствует диагнозу какого-либо психического расстройства. Самые частые среди них — расстройства настроения (депрессия), зависимость от психоактивных веществ (алкоголизм и наркомания), расстройства личности и другие. Так, депрессия предшествует 45-70% суицидов, а зависимостью от алкоголя страдает 10-22% умирающих в результате суицида. Почти в половине случаев имеет место сочетание нескольких из этих расстройств. Наиболее частой является комбинация зависимости от алкоголя или наркотиков и депрессии. К сожалению, большинство из тех, кто умирает от своих рук, не обращаются при жизни за помощью психолога, психиатра или психотерапевта. Группу повышенного суицидального риска составляют также больные тяжёлыми хроническими соматическими (физическими) заболеваниями. Например, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция, потеря органа или телесной функции приносят массу страданий и социальных ограничений и поэтому часто сочетаются с депрессией.

Что нужно знать о депрессии.

Депрессия – распространенное психическое расстройство, от которого страдают люди всех возрастных и социальных групп во всех странах мира. Она вызывает душевные страдания и влияет на способность людей выполнять повседневные задачи. В худшем случае депрессия может привести к самоубийству, которое занимает второе место среди причин смерти людей в возрасте 15–29 лет, сообщает ВОЗ.

ПРИЧИНЫ ДЕПРЕССИИ

Современная наука рассматривает депрессию как заболевание, в возникновение которого вносят вклад три группы причин (факторов): биологические, психологические и социальные.

Биологические: наследственность и нарушение обмена биологически активных веществ в головном мозге. Существуют данные, что если один из родителей страдает депрессией, то у ребенка риск заболевания составляет 25%, если же больны оба родителя, то риск возрастает до 50%. Биохимические сдвиги проявляются нарушениями обмена биогенных аминов (серотонина, норадреналина, дофамина и других) в головном мозге.

Психологические:

- повышенное число стрессогенных жизненных событий;

- специфический стиль общения с повышенным уровнем критики и повышенной конфликтностью;

- особый стиль мышления (фиксация на отрицательных сторонах жизни и собственной личности, склонность к драматизации событий, пессимистическое видение будущего и т.д.).

Социальные: социальная изоляция с малым числом теплых, доверительных отношений, которые могли бы служить источником эмоциональной поддержки.

Повышенный уровень стрессогенности в обществе порождаются ускоренным ритмом жизни, сложными экономическими условиями, высокой конкурентностью, неуверенностью в завтрашнем дне и т.п.

В современном мире культивируется целый ряд ценностей, вызывающих у человека недовольство собой: культ физического и личностного совершенства, превосходства над другими людьми, материального благополучия и др. Это заставляет людей тяжело переживать, скрывать свои проблемы и неудачи, лишает их эмоциональной поддержки, приводит к одиночеству.

РАСПОЗНАВАНИЕ ДЕПРЕССИИ

К основным проявлениям депрессии относятся:

1) Снижение настроения в течение двух и более недель. Настроение может быть подавленным, угнетенным, тоскливым, сопровождаться тревогой, беспокойством, раздражительностью, апатией, плаксивостью.

2) Утрата прежних интересов и способности получать удовольствие.

3) Снижение психической и физической активности. Может наблюдаться утрата энергии, бодрости, привычного тонуса (все кажется трудным, требует дополнительных усилий, наступает леность, снижается работоспособность, общительность).

Кроме этих, при депрессии могут встречаться дополнительные симптомы:

снижение способности к сосредоточению внимания, рассеянность;

снижение самооценки и уверенности в себе;

наличие идей виновности и уничижения;

мрачное и пессимистическое видение будущего;

мысли о ценности жизни и самоубийстве;

нарушения сна (плохое засыпание, бессонница среди ночи, раннее пробуждение);

снижение (повышение) аппетита, потеря (прибавление) веса.

Практически не бывает депрессии, которая не сопровождалась бы какими-либо соматическими расстройствами, поэтому депрессивные больные часто обращаются в общесоматические учреждения. Кроме того, существует большое количество соматических заболеваний, при которых имеется высокий риск развития депрессии.

ЧЕМ ОПАСНА ДЕПРЕССИЯ?

У человека в состоянии депрессии снижаются работоспособность (что может стоить работы), способность справляться с повседневными бытовыми обязанностями, что вызывает психологический дискомфорт, а зачастую и материальные потери.

Но особенно важно знать, что при данном расстройстве значительно возрастает опасность нанесения себе самоповреждений и попыток самоубийства.

Лица, страдающие депрессией, имеют повышенный риск развития зависимости, например, никотиновой, алкогольной, зависимости от транквилизаторов и снотворных лекарственных средств.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

Депрессия — серьезное заболевание, которое снижает социальное функционирование и приносит страдания как самому больному, так и его близким. Однако не стоит паниковать, если Вы находите у себя симптомы депрессии или Вам выставлен такой диагноз. Выход из сложившейся ситуации есть. Важно знать, что депрессия — одно из наиболее поддающихся лечению психических расстройств — в 80 % случаев лечения быстро достигается положительный результат.

Основные методы лечения депрессии: медикаментозный (антидепрессанты) и психотерапия. Лучший эффект достигается, если эти методы используются одновременно. Необходимым условием эффективности лечения является сотрудничество с врачом: строгое соблюдение предписанного режима терапии, регулярность визитов к врачу, подробный, откровенный отчет о своем состоянии и жизненных затруднениях. Также следует помнить, что чем раньше поставлен правильный диагноз и начато правильное лечение, тем больше шансов на быстрое выздоровление, на то, что депрессия не повторится вновь и не примет тяжелой формы, сопровождающейся желанием покончить с собой.

ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ?

Депрессия относится к болезням, которые лечат врачи-психиатры и врачи-психотерапевты. Получить консультацию или помощь специалиста психиатрической службы можно в поликлинике центральной районной больницы по месту жительства или в психоневрологическом диспансере гг. Брест, Барановичи, Пинск.

Кроме того, существует служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» (8 0162) 25 57 27 или 170 (круглосуточно и анонимно). Позвонив по телефону, можно получить консультацию специалиста по волнующей Вас проблеме. Очень важно, чтобы в минуты отчаяния и принятия решения о добровольном уходе из жизни рядом оказались люди способные поговорить, понять и помочь вернуть веру в жизнь.

Жителям г. Бреста и Брестского района помощь может быть оказана в Центре пограничных состояний (тел. 25-57-29) по адресу: г.Брест, Партизанский проспект, 14.

Депрессия для членов семьи и близких.

Депрессия является заболеванием трудным для понимания членами семьи и близкими. Для них кажется странным, что человек теряет интерес к жизни и видам деятельности, которые ранее доставляли ему удовольствие, предпочитает проводить время один, не хочет общаться и т.д. Непонимание причины происходящего может приводить к межличностным проблемам, отвержению близких людей и усугублению заболевания.

Для членов семьи, близких людей и друзей важно понимать, что Депрессия является серьезным заболеванием, а не блажью или капризом, что потребуется некоторое время для выздоровления, во время которого необходима теплота человеческих отношений и участие в судьбе близкого человека. Ваши близкие смогут лучше Вас понять, если Вы открыто поговорите с ними о своем заболевании и переживаниях.

Скаскевич Н.П., главный внештатный специалист по психиатрии главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома.