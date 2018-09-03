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Неделя психологической помощи проходит в Пинске
04.09.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда
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Прием ведут:
10 сентября будет проводиться консультирование всех желающих по вопросам психического здоровья.
Прием будут вести психологи:
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> С 4 по 10 сентября в филиале «Межрайонный психоневрологический диспансер» проходят дни открытой информации в рамках Всемирного дня предотвращения самоубийств....
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