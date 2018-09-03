С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4672 человека, в том числе вчера, 3 сентября, – 35 человек

Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Поречский с/с – 4 случая,
Коптевский с/с – 2 случая,
лес КСМ – 1 случай,
м-н Вишневец – 1 случай,
ур.Пышки – 1 случай,
м-н Девятовка – 1 случай,
г. Скидель – 1 случай,
ур.Румлево – 1 случай,
Гожский с/с – 1 случай.
На других территориях:
Щучинский район – 4 случая,
Минская область – 1 случай.
Местность не установлена – 4 случая.
Берестовицкий район:
Лесные массивы:
п. Пограничный – 2 случая,
д. Лесная – 1 случай.
Частные подворья:
д. Рудовляны – 1 случай,
аг. Массоляны – 1 случай.
Волковысский район:
Лесной массив д. Рубейки – 1 случай.
На территории Свислочского района – 1 случай.
Дятловский район:
Частные подворья:
д. Молдовичи – 1 случай,
г.п. Козловщина – 1 случай.
Лесной массив д. Ведровичи – 1 случай.
Лидский район:
Лесной массив м-н Рыбиновского г. Лида – 1 случай.
Новогрудский район:
Частные подворья:
г. Новогрудок – 1 случай,
д. Бретянка – 1 случай.