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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4672 человека, в том числе вчера, 3 сентября, – 35 человек

04.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4672 человека, в том числе вчера, 3 сентября, – 35 человек

Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Поречский с/с – 4 случая,
Коптевский с/с – 2 случая,
лес КСМ – 1 случай,
м-н Вишневец – 1 случай,
ур.Пышки – 1 случай,
м-н Девятовка – 1 случай,
г. Скидель – 1 случай,
ур.Румлево – 1 случай,
Гожский с/с – 1 случай. 
 
На других территориях: 
Щучинский район – 4 случая,
Минская область – 1 случай.
Местность не установлена – 4 случая.
 
Берестовицкий район:
Лесные массивы: 
п. Пограничный – 2 случая, 
д. Лесная – 1 случай.
Частные подворья: 
д. Рудовляны – 1 случай,
аг. Массоляны – 1 случай.
 
Волковысский район:
Лесной массив д. Рубейки – 1 случай.
На территории Свислочского района – 1 случай.
 
Дятловский район:
Частные подворья: 
д. Молдовичи – 1 случай,
г.п. Козловщина – 1 случай.
Лесной массив д. Ведровичи – 1 случай.
 
Лидский  район:
Лесной  массив м-н Рыбиновского г. Лида – 1 случай.
 
Новогрудский район:
Частные подворья:
г. Новогрудок – 1 случай,
д. Бретянка – 1 случай.
 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4672 человека, в том числе вчера, 3 сентября, – 35 человек
 
Служба информации «ГП»
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Поречский с/с – 4 случая, Коптевский с/с – 2 случая, лес КСМ – 1 случай, м-н Вишневец – 1 случай, ур.Пышки – 1 случай, м-н...
 
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