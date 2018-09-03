9 случаев сальмонеллеза зарегистрировано в Сморгонском районе

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, которое вызывается различными бактериями рода Сальмонелла, характеризуется разнообразными клиническими проявлениями: от бессимптомного носительства до тяжелых форм. В большинстве случаев протекает с преимущественным поражением органов пищеварительного тракта. Пик регистрации заболевания приходится на сентябрь - октябрь.

В Сморгонском районе в этом году зарегистрировано 9 случаев сальмонеллеза (преобладают яйца и блюда из яиц: 3 случая, готовые блюда, салат «Оливье», изделия из рыбы, изделия из мяса курицы, кремово-кондитерские изделия, овощи - по одному случаю.) За аналогичный период 2017 года - зарегистрировано 15 случаев.

Источниками инфекции являются многие виды сельскохозяйственных и диких животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи) и птиц (куры, утки, гуси). Однако определенное значение играет и человек (больной, носитель). Заразиться сальмонеллезом можно и через загрязненную воду ‑ при ее питье или при купании.

В последние годы отмечается преобладание заболеваемости сальмонеллезом, связанным с распространением возбудителя Сальмонелла энтеритидис, который чаще всего передается через мясо птицы и яйца, а также продуктов, приготовленных из них.

В общественном питании и домашней практике следует строго соблюдать санитарно-гигиенические правила приготовления пищи. Своевременно и тщательно мойте руки с мылом при возвращении домой, перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета, послу ухода за животными.

Не приобретайте продукты сомнительного качества в местах несанкционированной торговли или с рук, с истекшим сроком реализации, требуйте у продавца сертификаты качества на продукцию.

Молоко, не упакованное в стерильную тару, нельзя пить некипяченым. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами. Правильно приготовленная пища может быть загрязнена путем соприкосновения с сырыми продуктами. Для разделки продуктов (сырых и вареных, овощей и мяса) используйте отдельные разделочные доски и ножи. Мойте куриные яйца перед использованием, не употребляйте сырые и варите их не менее 5 минут после закипания.

Отнеситесь к приготовлению пищи серьезней.

В процессе варки (жарки) сальмонеллы уничтожаются, но помните, что температура во всех частях пищевого продукта должна достигнуть 80 градусов и поддерживаться на этом уровне не менее 10 минут. Скоропортящиеся продукты сохраняют в холодильниках в пределах допустимых сроков хранения. Правильно храните пищевые продукты. Если приготовленные блюда остаются на следующий день, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке.

Позаботьтесь о себе и своих родных, соблюдайте элементарные правила гигиены и сальмонеллез вам будет не страшен.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, помощник врача-эпидемиолога.