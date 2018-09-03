Человек, похожий на Рошаля. Как известных медиков используют в рекламе

В медицине это люди первого ряда. Ну кто, например, не знает Леонида Рошаля или Лео Бокерии. От их имени делаются заявления об особой эффективности некоторых лекарств и о том, что конкуренции им нет. А между тем это совсем не лекарства, а биологически активные добавки и косметические средства. Знаменитому детскому хирургу Леониду Рошалю досталось «рекламировать» средства от бородавок и папиллом, а кардиохирургу Лео Бокерии - от гипертонии. Смотришь на это и понимаешь, что их подставили, что такого быть не может, потому что не может быть никогда.

Эффект зеркала

Представляю, что почувствовали звёзды от медицины, увидев себя в такой роли. «Официально ещё раз заявляю, что я никакого отношения к рекламе лечения бородавок и пр. не имею. Это жулики. Я начал судиться с ними», - написал Леонид Рошаль в своём Твиттере в октябре прошлого года. Похоже, он быстро выиграл суд, но история получила продолжение. Об этом ещё один его твит: «Моё фото жулики уже используют в Чехии для рекламы мази. В России выиграл один суд со смешным ущербом для негодяев. Подал на следующий».

Несмотря на это, фото Рошаля до сих пор можно встретить в Сети в рекламе. Представляют его там то как главного врача Московской городской клинической больницы № 29, то как главного онколога Украины. И кто это - сам Леонид Михайлович или человек, похожий на него?

Лео Бокерия тоже публично выступал против использования его имени в рекламе. Но в Сети всё равно присутствуют «зеркала» (точная копия сайта) якобы передачи «На самом деле», где на детекторе лжи хирург раскрывает тайну о революционном препарате, который даёт возможность полностью избавиться от гипертонии. Надо ли уточнять, что передачи такой не было, Бокерия этого не говорил, а препарат - не лекарство, а банальная добавка с травками, в эффективность которой поверить трудно? Но на официальный сайт, продающий эту добавку, идёт ссылка с таких фейковых ресурсов.

Почему всё это продолжает существовать, чтобы надувать самых обездоленных граждан, непонятно. Ведь сегодня любой интернет-ресурс может быть закрыт без решения суда.



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Арифметика обмана

Все подобные препараты продают в Сети по схожей схеме. Их предлагают бесплатно на пробу или отдают по символической цене за упаковку либо с огромной скидкой - 50%. Создаётся впечатление, что это благодетели, а не бизнесмены.

Мы выбрали вариант «лекарство за рубль» и позвонили. Оказалось, надо брать сразу 2 упаковки: одну - за 1 рубль, вторую - за немаленькую цену - более 50 долларов. При этом сам препарат, сделанный на основе травок, по нашему глубокому убеждению, дешёвый. Похожие средства в аптеках редко продают дороже 5 долларов. То есть в цене запрятаны не 2 упаковки, а около 20 (если вычесть аптечную наценку). Маржа, как говорят маркетологи, бешеная.

Но всё это арифметика. А вот как это выглядит с точки зрения медицины, не возникает ли тут опасности для здоровья?

Когда речь идёт о бородавках, это не смертельно - больше урон кошельку. Но с артериальной гипертонией ситуация иная. При этом состоянии, чтобы держать давление под контролем, лекарства нужно принимать каждый день. Но вот купили вы такой «революционный препарат», отказались от классических лекарств - и давление неизбежно пойдёт вверх. А иногда может быть и «свечка» - резкий скачок давления, вплоть до развития гипертонического криза или инсульта. Так бывает при резком отказе от бета-блокаторов, популярных при гипертонии лекарств. Отменять их нужно постепенно. Понимают ли всё это продавцы «революционных лекарств»? Судя по рекламным текстам, могут и не догадываться.

Уровень медицинской безграмотности в них запредельный. Но, с другой стороны, рекламная политика продавцов столь цинична, что понимание опасности их бы не остановило.

А пока защита утопающих - дело рук самих утопающих. Запомните простую истину: лекарства надо покупать в аптеке, а не на сайте без реального адреса (см. инфографику).