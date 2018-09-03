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Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врача

04.09.2018 11:57 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врача
shutterstock.com

До или после еды?

Нередко в инструкции к препаратам имеется указание о том, что средство нужно принимать до или после еды. Попробуем разобраться, что кроется за этими указаниями.

До еды. Стандартный промежуток между таблеткой и приёмом пищи составляет 30 минут. Однако бывают и исключения. Например, желчегонные средства и горечи принимают за 10–15 минут до еды.

После еды. Как правило, таким образом принимают средства, раздражающие слизистую желудка (например, аспирин или индометацин) и увеличивающие кислотность желудочного сока. Временной интервал между едой и таблеткой – не более 2 часов. Сразу после еды принимают все витамины.

Натощак. Это означает, что лекарство нужно принимать или за час до еды, или через 2 часа после. Желудочный сок в это время содержит мало соляной кислоты, которая может помешать усвоению некоторых лекарств. Натощак принимают все препараты, изготовленные из лекарственных растений, лекарства, содержащие кальций.

Нет указаний в инструкции. В этом случае препараты принимают за 30 минут до еды, чтобы соляная кислота и остатки пищи не мешали усвоению лекарства.

Чем запить?

Лучшее средство для запивания лекарства – обычная вода. Однако возможны варианты. Например, витамины можно запивать чаем, а вот препаратам железа этот напиток строго противопоказан – в сочетании с танинами, содержащимися в чае, препараты железа не усваиваются.

Молоко – не лучшая компания для таблеток. Например, молочные продукты противопоказаны антибиотикам (особенно тетрациклинам и пенициллинам) – кальций снижает действие препарата. Правда, это справедливо лишь для средств, которые выпускаются без защитной капсулы.

Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врача Вкусно — значит полезно. Врачи развенчали миф о вредных продуктах

Кофе – тоже весьма коварный напиток. Ведь некоторые препараты, например, цитрамон от головной боли, уже содержат кофеин, поэтому в сочетании с бодрящим напитком такие средства могут привести к повышению давления и нарушениям пульса. Также не рекомендуется сочетать кофе с антибиотиками.

Но всё-таки самое опасное сочетание – это лекарства плюс кислые соки. Особенно коварен грейпфрутовый сок. Им ни в коем случае нельзя запивать сердечные средства (такое сочетание может привести к передозировке препарата), статины, которые применяют для снижения уровня вредного холестерина (грейпфрутовый сок мешает выводить такие лекарства из организма), а также средства для снижения давления, антибиотики и сульфаниламиды. Вообще же кислые соки плохо сочетаются с антацидами (препаратами, снижающими кислотность желудочного сока), аспирином и некоторыми противовоспалительными препаратами.

Мнение специалиста

Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врачаВрач-терапевт Марина Коноплянникова:

– На время лечения постарайтесь отказаться от вредных привычек. Особенно опасен алкоголь. Например, в сочетании с препаратами, содержащими парацетамол, и  антибиотиками он даёт излишнюю нагрузку на печень. Некоторые антидепрессанты и снотворные средства также категорически не совместимы со спиртным. Ещё не стоит сочетать со спиртным антикоагулянты – это может привести к возникновению кровотечений. Ещё одно опасное сочетание – алкоголь и инсулин. Результатом такой гремучей смеси может стать диабетическая кома.

На заметку

Среди продуктов питания у лекарств есть не только враги, но и друзья.

Например, при приёме антибиотиков налегайте на цельнозерновые хлебцы, неочищенные крупы и овощи. При приёме антибиотиков страдает микрофлора кишечника, а клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, служит пищей для полезных микробов.

Некоторые противовоспалительные средства затрудняют всасывание витамина С и фолиевой кислоты. Капуста брокколи, семечки и грецкие орехи восполнят эти потери. А белковая пища (мясо, рыба, кальмары) станут хорошей компанией для лекарств, содержащих женские половые гормоны эстрогены. Белки уменьшат отёки, которые нередко сопровождают приём этих средств.


Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врача
Фото: АиФ

Главное – не проколоться

Поставить укол в пятую точку – эка невидаль! Да с этим любой справится! Многие думают именно так и смело берутся за шприц. Но порой самонадеянность выходит боком.

Чтобы укол был безопасным, важно учесть тип инъекции: внутримышечной, внутривенной или подкожной. Ведь каждому лекарству подходит свой тип введения. Поэтому обязательно внимательно читайте инструкцию, прежде чем пустить шприц в дело! Делать внутривенные инъекции самостоятельно – крайне опасный экстрим. Предоставьте это дело профессионалам. Ну а с другими типами уколов вы вполне можете справиться самостоятельно.

Выбор места

Внутримышечные инъекции делают в:

► ягодицу (чаще всего) – для укола подходят только верхние наружные квадранты ягодиц;

► плечо – целиться надо в область дельтовидной мышцы плеча (верхнюю треть);

► бедро – подойдёт лишь верхняя и средняя треть бедра, но лучше по возможности колоть в ягодицу.

Подкожные инъекции делают обычно:

► в плечо (среднюю и верхнюю треть);

► под лопатку;

► в живот.

Подготовка

  • Тщательно помыть руки с мылом.
  • Ампулу с лекарством протереть спиртом и встряхнуть.
  • Кончик ампулы, подпилив, отломать.
  • Набрать в шприц лекарство.
  • Постучать по шприцу пальцем, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.
  • Нажимая на поршень шприца, выпустить каплю лекарства из ампулы (это нужно, чтобы в шприце не осталось воздуха).

Детали

Если вы делаете внутримышечный укол, игла в шприце должна быть не короче 5 см и целиться ею надо глубже, ведь в большинстве случаев шишки на попе вырастают, если лекарство попало не в мышцу, а в подкожно-жировую клетчатку.

Если же укол подкожный, например, вы колете в живот, то препарат надо вводить неглубоко, поэтому для инъекции подходят небольшие шприцы с короткими иглами (от 1,5 до 4,5 см). А кожу перед уколом надо собрать в складку.

Выполнение

  • Ватным диском, смоченным в спирте, протереть место укола.
  • Взяв шприц в правую руку, левой растянуть кожу в месте укола (у детей кожу нужно собрать в складку).
  • Быстро уколоть, держа шприц под углом 90 градусов к поверхности. Игла должна войти в мышцу на ¾ (но не до конца!).
  • Медленно надавив на поршень шприца, ввести лекарство.
  • Ватой, смоченной в спирте, прижать место укола и быстро извлечь иглу под углом в 90 градусов. Это снизит риск попадания инфекции и поможет остановить кровотечение.
  • Помассировать место укола, чтобы лекарство быстрее всосалось.

Чистота – залог здоровья

Чаще всего инфильтраты (шишки) после укола появляются из-за ошибок в проведении процедуры. Чтобы осложнений не возникло, нужно:

  • Тщательно обрабатывать место укола медицинским спиртом, а руки – антибактериальным мылом (лучше надеть перчатки).
  • Предварительно растереть или помассировать ягодицу. Использовать одноразовый шприц с неповреждённой иглой (и не дотрагиваться до иголки даже вымытыми руками).
  • Набирать в шприц лекарство, только убедившись в том, что ампула не повреждена и препарат стерилен.
  • Стараться не попадать в одно и то же место несколько раз.
  • Вводить препарат неторопливо.
  • Если сразу после укола возникли сильная боль и дискомфорт, можно приложить к больному месту грелку или сухое тепло. 

Осторожно, абсцесс!

Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врачаНебольшое уплотнение на месте укола, так называемая шишка, чаще всего появляется из-за того, что препарат попал не туда и не успел вовремя рассосаться. Такой инфильтрат проходит самостоятельно за пару недель (хотя иногда остаётся гораздо дольше). Помочь ему рассосаться можно, рисуя на соответствующем месте йодные сеточки (2–3 раза в день), ставя компрессы с крепким раствором соды, прикладывая капустный лист. Но лучше всё-таки сначала обратиться к врачу, потому что в случае присоединения к инфильтрату гнойной инфекции как разогревающие, так и охлаждающие компрессы могут спровоцировать развитие абсцесса, чреватого заражением крови.

Чтобы убедиться в отсутствии абсцесса, надо сделать УЗИ. Если всё нормально, врач пропишет местные антисептики (водный раствор димексида, например), камфорное масло, мазь Вишневского, а также физиотерапию. Могут быть назначены и антибиотики.

Но если абсцесс уже возник, придётся вскрывать его хирургическим путём. 

К счастью, далеко не всякий инфильтрат приводит к абсцессу. Ведь зачастую крепкая иммунная система самостоятельно справляется с этой проблемой. Гнойное воспаление чаще возникает у людей пожилых и ослабленных, страдающих сахарным диабетом. Рискуют и женщины с лишним весом – у них подкожно-жировой слой выражен сильнее, чем у мужчин.

Народные рецепты от шишек после уколов

Порубить ножом или постучать кухонным молоточком по капустному листу, чтобы дал сок, и приложить к больному месту. Сверху наложить пищевую плёнку, марлю и зафиксировать. Держать всю ночь. 

Подогретый творог или печёный лук приложить к инфильтрату, утеплить и оставить на ночь. Делать через день-два до тех пор, пока уплотнение не исчезнет. Помогает и от застарелых шишек.

Скатать лепёшку из мёда, бородинского хлеба, сливочного масла и яичного желтка. Приложить к шишке и зафиксировать на ночь.

 
 
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Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы выпить таблетку. Но, для того чтобы лекарство подействовало, важно учитывать целый ряд тонкостей.
 
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