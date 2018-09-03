Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врача

До или после еды?

Нередко в инструкции к препаратам имеется указание о том, что средство нужно принимать до или после еды. Попробуем разобраться, что кроется за этими указаниями.

До еды. Стандартный промежуток между таблеткой и приёмом пищи составляет 30 минут. Однако бывают и исключения. Например, желчегонные средства и горечи принимают за 10–15 минут до еды.

После еды. Как правило, таким образом принимают средства, раздражающие слизистую желудка (например, аспирин или индометацин) и увеличивающие кислотность желудочного сока. Временной интервал между едой и таблеткой – не более 2 часов. Сразу после еды принимают все витамины.

Натощак. Это означает, что лекарство нужно принимать или за час до еды, или через 2 часа после. Желудочный сок в это время содержит мало соляной кислоты, которая может помешать усвоению некоторых лекарств. Натощак принимают все препараты, изготовленные из лекарственных растений, лекарства, содержащие кальций.

Нет указаний в инструкции. В этом случае препараты принимают за 30 минут до еды, чтобы соляная кислота и остатки пищи не мешали усвоению лекарства.

Чем запить?

Лучшее средство для запивания лекарства – обычная вода. Однако возможны варианты. Например, витамины можно запивать чаем, а вот препаратам железа этот напиток строго противопоказан – в сочетании с танинами, содержащимися в чае, препараты железа не усваиваются.

Молоко – не лучшая компания для таблеток. Например, молочные продукты противопоказаны антибиотикам (особенно тетрациклинам и пенициллинам) – кальций снижает действие препарата. Правда, это справедливо лишь для средств, которые выпускаются без защитной капсулы.

Кофе – тоже весьма коварный напиток. Ведь некоторые препараты, например, цитрамон от головной боли, уже содержат кофеин, поэтому в сочетании с бодрящим напитком такие средства могут привести к повышению давления и нарушениям пульса. Также не рекомендуется сочетать кофе с антибиотиками.

Но всё-таки самое опасное сочетание – это лекарства плюс кислые соки. Особенно коварен грейпфрутовый сок. Им ни в коем случае нельзя запивать сердечные средства (такое сочетание может привести к передозировке препарата), статины, которые применяют для снижения уровня вредного холестерина (грейпфрутовый сок мешает выводить такие лекарства из организма), а также средства для снижения давления, антибиотики и сульфаниламиды. Вообще же кислые соки плохо сочетаются с антацидами (препаратами, снижающими кислотность желудочного сока), аспирином и некоторыми противовоспалительными препаратами.

Мнение специалиста

Врач-терапевт Марина Коноплянникова:

– На время лечения постарайтесь отказаться от вредных привычек. Особенно опасен алкоголь. Например, в сочетании с препаратами, содержащими парацетамол, и антибиотиками он даёт излишнюю нагрузку на печень. Некоторые антидепрессанты и снотворные средства также категорически не совместимы со спиртным. Ещё не стоит сочетать со спиртным антикоагулянты – это может привести к возникновению кровотечений. Ещё одно опасное сочетание – алкоголь и инсулин. Результатом такой гремучей смеси может стать диабетическая кома.

На заметку

Среди продуктов питания у лекарств есть не только враги, но и друзья.

Например, при приёме антибиотиков налегайте на цельнозерновые хлебцы, неочищенные крупы и овощи. При приёме антибиотиков страдает микрофлора кишечника, а клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, служит пищей для полезных микробов.

Некоторые противовоспалительные средства затрудняют всасывание витамина С и фолиевой кислоты. Капуста брокколи, семечки и грецкие орехи восполнят эти потери. А белковая пища (мясо, рыба, кальмары) станут хорошей компанией для лекарств, содержащих женские половые гормоны эстрогены. Белки уменьшат отёки, которые нередко сопровождают приём этих средств.

Главное – не проколоться

Поставить укол в пятую точку – эка невидаль! Да с этим любой справится! Многие думают именно так и смело берутся за шприц. Но порой самонадеянность выходит боком.

Чтобы укол был безопасным, важно учесть тип инъекции: внутримышечной, внутривенной или подкожной. Ведь каждому лекарству подходит свой тип введения. Поэтому обязательно внимательно читайте инструкцию, прежде чем пустить шприц в дело! Делать внутривенные инъекции самостоятельно – крайне опасный экстрим. Предоставьте это дело профессионалам. Ну а с другими типами уколов вы вполне можете справиться самостоятельно.

Выбор места

Внутримышечные инъекции делают в:

► ягодицу (чаще всего) – для укола подходят только верхние наружные квадранты ягодиц;

► плечо – целиться надо в область дельтовидной мышцы плеча (верхнюю треть);

► бедро – подойдёт лишь верхняя и средняя треть бедра, но лучше по возможности колоть в ягодицу.

Подкожные инъекции делают обычно:

► в плечо (среднюю и верхнюю треть);

► под лопатку;

► в живот.

Подготовка

Тщательно помыть руки с мылом.

Ампулу с лекарством протереть спиртом и встряхнуть.

Кончик ампулы, подпилив, отломать.

Набрать в шприц лекарство.

Постучать по шприцу пальцем, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.

Нажимая на поршень шприца, выпустить каплю лекарства из ампулы (это нужно, чтобы в шприце не осталось воздуха).

Детали

Если вы делаете внутримышечный укол, игла в шприце должна быть не короче 5 см и целиться ею надо глубже, ведь в большинстве случаев шишки на попе вырастают, если лекарство попало не в мышцу, а в подкожно-жировую клетчатку.

Если же укол подкожный, например, вы колете в живот, то препарат надо вводить неглубоко, поэтому для инъекции подходят небольшие шприцы с короткими иглами (от 1,5 до 4,5 см). А кожу перед уколом надо собрать в складку.

Выполнение

Ватным диском, смоченным в спирте, протереть место укола.

Взяв шприц в правую руку, левой растянуть кожу в месте укола (у детей кожу нужно собрать в складку).

Быстро уколоть, держа шприц под углом 90 градусов к поверхности. Игла должна войти в мышцу на ¾ (но не до конца!).

Медленно надавив на поршень шприца, ввести лекарство.

Ватой, смоченной в спирте, прижать место укола и быстро извлечь иглу под углом в 90 градусов. Это снизит риск попадания инфекции и поможет остановить кровотечение.

Помассировать место укола, чтобы лекарство быстрее всосалось.

Чистота – залог здоровья

Чаще всего инфильтраты (шишки) после укола появляются из-за ошибок в проведении процедуры. Чтобы осложнений не возникло, нужно:

Тщательно обрабатывать место укола медицинским спиртом, а руки – антибактериальным мылом (лучше надеть перчатки).

Предварительно растереть или помассировать ягодицу. Использовать одноразовый шприц с неповреждённой иглой (и не дотрагиваться до иголки даже вымытыми руками).

Набирать в шприц лекарство, только убедившись в том, что ампула не повреждена и препарат стерилен.

Стараться не попадать в одно и то же место несколько раз.

Вводить препарат неторопливо.

Если сразу после укола возникли сильная боль и дискомфорт, можно приложить к больному месту грелку или сухое тепло.

Осторожно, абсцесс!

Небольшое уплотнение на месте укола, так называемая шишка, чаще всего появляется из-за того, что препарат попал не туда и не успел вовремя рассосаться. Такой инфильтрат проходит самостоятельно за пару недель (хотя иногда остаётся гораздо дольше). Помочь ему рассосаться можно, рисуя на соответствующем месте йодные сеточки (2–3 раза в день), ставя компрессы с крепким раствором соды, прикладывая капустный лист. Но лучше всё-таки сначала обратиться к врачу, потому что в случае присоединения к инфильтрату гнойной инфекции как разогревающие, так и охлаждающие компрессы могут спровоцировать развитие абсцесса, чреватого заражением крови.

Чтобы убедиться в отсутствии абсцесса, надо сделать УЗИ. Если всё нормально, врач пропишет местные антисептики (водный раствор димексида, например), камфорное масло, мазь Вишневского, а также физиотерапию. Могут быть назначены и антибиотики.

Но если абсцесс уже возник, придётся вскрывать его хирургическим путём.

К счастью, далеко не всякий инфильтрат приводит к абсцессу. Ведь зачастую крепкая иммунная система самостоятельно справляется с этой проблемой. Гнойное воспаление чаще возникает у людей пожилых и ослабленных, страдающих сахарным диабетом. Рискуют и женщины с лишним весом – у них подкожно-жировой слой выражен сильнее, чем у мужчин.

Народные рецепты от шишек после уколов

Порубить ножом или постучать кухонным молоточком по капустному листу, чтобы дал сок, и приложить к больному месту. Сверху наложить пищевую плёнку, марлю и зафиксировать. Держать всю ночь.

Подогретый творог или печёный лук приложить к инфильтрату, утеплить и оставить на ночь. Делать через день-два до тех пор, пока уплотнение не исчезнет. Помогает и от застарелых шишек.

Скатать лепёшку из мёда, бородинского хлеба, сливочного масла и яичного желтка. Приложить к шишке и зафиксировать на ночь.