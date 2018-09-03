Грамотное лечение. Как правильно выполнять рекомендации врача

До или после еды?
Нередко в инструкции к препаратам имеется указание о том, что средство нужно принимать до или после еды. Попробуем разобраться, что кроется за этими указаниями.
До еды. Стандартный промежуток между таблеткой и приёмом пищи составляет 30 минут. Однако бывают и исключения. Например, желчегонные средства и горечи принимают за 10–15 минут до еды.
После еды. Как правило, таким образом принимают средства, раздражающие слизистую желудка (например, аспирин или индометацин) и увеличивающие кислотность желудочного сока. Временной интервал между едой и таблеткой – не более 2 часов. Сразу после еды принимают все витамины.
Натощак. Это означает, что лекарство нужно принимать или за час до еды, или через 2 часа после. Желудочный сок в это время содержит мало соляной кислоты, которая может помешать усвоению некоторых лекарств. Натощак принимают все препараты, изготовленные из лекарственных растений, лекарства, содержащие кальций.
Нет указаний в инструкции. В этом случае препараты принимают за 30 минут до еды, чтобы соляная кислота и остатки пищи не мешали усвоению лекарства.
Чем запить?
Лучшее средство для запивания лекарства – обычная вода. Однако возможны варианты. Например, витамины можно запивать чаем, а вот препаратам железа этот напиток строго противопоказан – в сочетании с танинами, содержащимися в чае, препараты железа не усваиваются.
Молоко – не лучшая компания для таблеток. Например, молочные продукты противопоказаны антибиотикам (особенно тетрациклинам и пенициллинам) – кальций снижает действие препарата. Правда, это справедливо лишь для средств, которые выпускаются без защитной капсулы.
Кофе – тоже весьма коварный напиток. Ведь некоторые препараты, например, цитрамон от головной боли, уже содержат кофеин, поэтому в сочетании с бодрящим напитком такие средства могут привести к повышению давления и нарушениям пульса. Также не рекомендуется сочетать кофе с антибиотиками.
Но всё-таки самое опасное сочетание – это лекарства плюс кислые соки. Особенно коварен грейпфрутовый сок. Им ни в коем случае нельзя запивать сердечные средства (такое сочетание может привести к передозировке препарата), статины, которые применяют для снижения уровня вредного холестерина (грейпфрутовый сок мешает выводить такие лекарства из организма), а также средства для снижения давления, антибиотики и сульфаниламиды. Вообще же кислые соки плохо сочетаются с антацидами (препаратами, снижающими кислотность желудочного сока), аспирином и некоторыми противовоспалительными препаратами.
Мнение специалиста
Врач-терапевт Марина Коноплянникова:
– На время лечения постарайтесь отказаться от вредных привычек. Особенно опасен алкоголь. Например, в сочетании с препаратами, содержащими парацетамол, и антибиотиками он даёт излишнюю нагрузку на печень. Некоторые антидепрессанты и снотворные средства также категорически не совместимы со спиртным. Ещё не стоит сочетать со спиртным антикоагулянты – это может привести к возникновению кровотечений. Ещё одно опасное сочетание – алкоголь и инсулин. Результатом такой гремучей смеси может стать диабетическая кома.
На заметку
Среди продуктов питания у лекарств есть не только враги, но и друзья.
Например, при приёме антибиотиков налегайте на цельнозерновые хлебцы, неочищенные крупы и овощи. При приёме антибиотиков страдает микрофлора кишечника, а клетчатка, содержащаяся в этих продуктах, служит пищей для полезных микробов.
Некоторые противовоспалительные средства затрудняют всасывание витамина С и фолиевой кислоты. Капуста брокколи, семечки и грецкие орехи восполнят эти потери. А белковая пища (мясо, рыба, кальмары) станут хорошей компанией для лекарств, содержащих женские половые гормоны эстрогены. Белки уменьшат отёки, которые нередко сопровождают приём этих средств.
Главное – не проколоться
Поставить укол в пятую точку – эка невидаль! Да с этим любой справится! Многие думают именно так и смело берутся за шприц. Но порой самонадеянность выходит боком.
Чтобы укол был безопасным, важно учесть тип инъекции: внутримышечной, внутривенной или подкожной. Ведь каждому лекарству подходит свой тип введения. Поэтому обязательно внимательно читайте инструкцию, прежде чем пустить шприц в дело! Делать внутривенные инъекции самостоятельно – крайне опасный экстрим. Предоставьте это дело профессионалам. Ну а с другими типами уколов вы вполне можете справиться самостоятельно.
Выбор места
Внутримышечные инъекции делают в:
► ягодицу (чаще всего) – для укола подходят только верхние наружные квадранты ягодиц;
► плечо – целиться надо в область дельтовидной мышцы плеча (верхнюю треть);
► бедро – подойдёт лишь верхняя и средняя треть бедра, но лучше по возможности колоть в ягодицу.
Подкожные инъекции делают обычно:
► в плечо (среднюю и верхнюю треть);
► под лопатку;
► в живот.
Подготовка
- Тщательно помыть руки с мылом.
- Ампулу с лекарством протереть спиртом и встряхнуть.
- Кончик ампулы, подпилив, отломать.
- Набрать в шприц лекарство.
- Постучать по шприцу пальцем, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.
- Нажимая на поршень шприца, выпустить каплю лекарства из ампулы (это нужно, чтобы в шприце не осталось воздуха).
Детали
Если вы делаете внутримышечный укол, игла в шприце должна быть не короче 5 см и целиться ею надо глубже, ведь в большинстве случаев шишки на попе вырастают, если лекарство попало не в мышцу, а в подкожно-жировую клетчатку.
Если же укол подкожный, например, вы колете в живот, то препарат надо вводить неглубоко, поэтому для инъекции подходят небольшие шприцы с короткими иглами (от 1,5 до 4,5 см). А кожу перед уколом надо собрать в складку.
Выполнение
- Ватным диском, смоченным в спирте, протереть место укола.
- Взяв шприц в правую руку, левой растянуть кожу в месте укола (у детей кожу нужно собрать в складку).
- Быстро уколоть, держа шприц под углом 90 градусов к поверхности. Игла должна войти в мышцу на ¾ (но не до конца!).
- Медленно надавив на поршень шприца, ввести лекарство.
- Ватой, смоченной в спирте, прижать место укола и быстро извлечь иглу под углом в 90 градусов. Это снизит риск попадания инфекции и поможет остановить кровотечение.
- Помассировать место укола, чтобы лекарство быстрее всосалось.
Чистота – залог здоровья
Чаще всего инфильтраты (шишки) после укола появляются из-за ошибок в проведении процедуры. Чтобы осложнений не возникло, нужно:
- Тщательно обрабатывать место укола медицинским спиртом, а руки – антибактериальным мылом (лучше надеть перчатки).
- Предварительно растереть или помассировать ягодицу. Использовать одноразовый шприц с неповреждённой иглой (и не дотрагиваться до иголки даже вымытыми руками).
- Набирать в шприц лекарство, только убедившись в том, что ампула не повреждена и препарат стерилен.
- Стараться не попадать в одно и то же место несколько раз.
- Вводить препарат неторопливо.
- Если сразу после укола возникли сильная боль и дискомфорт, можно приложить к больному месту грелку или сухое тепло.
Осторожно, абсцесс!
Небольшое уплотнение на месте укола, так называемая шишка, чаще всего появляется из-за того, что препарат попал не туда и не успел вовремя рассосаться. Такой инфильтрат проходит самостоятельно за пару недель (хотя иногда остаётся гораздо дольше). Помочь ему рассосаться можно, рисуя на соответствующем месте йодные сеточки (2–3 раза в день), ставя компрессы с крепким раствором соды, прикладывая капустный лист. Но лучше всё-таки сначала обратиться к врачу, потому что в случае присоединения к инфильтрату гнойной инфекции как разогревающие, так и охлаждающие компрессы могут спровоцировать развитие абсцесса, чреватого заражением крови.
Чтобы убедиться в отсутствии абсцесса, надо сделать УЗИ. Если всё нормально, врач пропишет местные антисептики (водный раствор димексида, например), камфорное масло, мазь Вишневского, а также физиотерапию. Могут быть назначены и антибиотики.
Но если абсцесс уже возник, придётся вскрывать его хирургическим путём.
К счастью, далеко не всякий инфильтрат приводит к абсцессу. Ведь зачастую крепкая иммунная система самостоятельно справляется с этой проблемой. Гнойное воспаление чаще возникает у людей пожилых и ослабленных, страдающих сахарным диабетом. Рискуют и женщины с лишним весом – у них подкожно-жировой слой выражен сильнее, чем у мужчин.
Народные рецепты от шишек после уколов
Порубить ножом или постучать кухонным молоточком по капустному листу, чтобы дал сок, и приложить к больному месту. Сверху наложить пищевую плёнку, марлю и зафиксировать. Держать всю ночь.
Подогретый творог или печёный лук приложить к инфильтрату, утеплить и оставить на ночь. Делать через день-два до тех пор, пока уплотнение не исчезнет. Помогает и от застарелых шишек.
Скатать лепёшку из мёда, бородинского хлеба, сливочного масла и яичного желтка. Приложить к шишке и зафиксировать на ночь.