ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биохакинг и новые увлечения. Что делать, чтобы долголетие было в радость?

04.09.2018 16:23 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Биохакинг и новые увлечения. Что делать, чтобы долголетие было в радость?
Коллаж АиФ / АиФ

Новое слово — «биохакинг»

Увеличение продолжительности жизни в мире — факт. Эта тенденция будет продолжаться. Но как превратить «возраст дожития» в годы счастья?

Сделай сам

Тенденцию к увеличению продолжительности жизни мы видим с 2003 г. Каким-то одним фактором это не объяснить, это комплексное влияние. Свою роль играют и повышение материального уровня жизни, и улучшения в сфере здравоохранения и социальной помощи. Большое значение имеет и рост популярности здорового образа жизни: он позитивно скажется в будущем, поскольку неизбежно приведёт к предупреждению многих хронических болезней, развивающихся с возрастом. Получится отсроченный эффект, способствующий увеличению периода здоровой жизни без болезней и продолжительности жизни вообще.

Биохакинг и новые увлечения. Что делать, чтобы долголетие было в радость? Биохакинг для бедных. Как сохранить здоровье, не тратя много денег

Подготовку к долгой здоровой старости лучше начинать загодя. Принцип существования «работа — машина — дом — телевизор» может закончиться печально. Неизбежны лишний вес, гипертония, повышение холестерина и сахара крови. Надо менять такой образ жизни. Для начала сходите в поликлинику, проверьте давление, сахар крови, холестерин. Всё это сегодня делают бесплатно. Если в анализах найдут негативные изменения, вам помогут с профилактикой, подберут лечение. Иначе возникает риск диабета, инфаркта, инсульта или других серьёзных болезней, что точно вашу старость не украсит.

Сейчас популярен биохакинг. Люди, стремящиеся дольше жить и оставаться молодыми, делают массу анализов и исследований, тщательно следят за питанием, делают специальные упражнения. Каждому полезно стать хоть чуть-чуть биохакером. Купите гаджет, чтобы отслеживать 10 тыс. шагов, которые надо проходить каждый день, сделайте эти шаги такой же ежедневной привычкой, как чистка зубов. Приучите себя к пробежкам, они могут приносить удовольствие: при беге вырабатываются гормоны наслаждения эндорфины. Поймите, если ни в чём себе не отказывать, не ограничивать потребление пирожных, конфет, газировки, белого хлеба, жареного, проблемы веса и сахарного диабета не избежать.

Что есть, чтобы прожить дольше?

 

Как питаться, чтобы жить долго и оставаться при этом в отличной форме?

Рассказывает известный биогеронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв.

Сократите свой рацион. Проще всего это сделать, уменьшив традиционные для вас порции на четверть. Но при этом надо повысить пищевую ценность блюд и обеспечить баланс макро- и микронутриентов, чтобы получить все незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, витамины и минералы. Для этого каждый день съедайте не менее 500 г овощей (исключая картофель), листовой зелени (петрушка, салат и т. д.) и 3 порции не очень сладких фруктов. Три раза в неделю употребляйте жирные сорта рыбы, орехи, семечки (тыквенные, кунжутные, льняные), оливковое и льняное масла, авокадо, грибы, тёмный шоколад или морепродукты. Гарниры с высоким гликемическим индексом (картофель жареный или пюре, манка, белый рис) замените на гречку, цельнозерновые каши, изделия из твёрдых сортов пшеницы, бобовые.

Биохакинг и новые увлечения. Что делать, чтобы долголетие было в радость? Как отменить возраст? 15 простых правил питания для продления жизни

Будьте осторожны с биодобавками: помните, что избыток витаминов и минералов не менее вреден, чем их недостаток. В идеале надо периодически сдавать анализ для определения этих веществ в крови. Контролируйте вес, уровень сахара, триглицеридов и холестерина в крови.

Избегайте продуктов с трансжирами, избытком соли, искусственным добавлением фруктозы (фруктоза провоцирует метаболический синдром).

Сократите до минимума десерты и жареное.

Постарайтесь употреблять меньше продуктов из глубоко переработанного мяса (колбасы, сосиски, полуфабрикаты), любые сладкие напитки и соки, фастфуд.

Как найти работу на пенсии?

Почему писатели и учёные до глубокой старости сохраняют себя в профессии? Потому что они увлечены своим делом. Человеку с потухшими глазами работодатели будут не рады, даже если ему всего 30 лет. А если 60-65 — то тем более. У кого больше шансов активно работать и зарабатывать в пенсионном и предпенсионном возрасте? И как использовать эти шансы? Советует консультант по карьере и самореализации Галина Бобкова.

1. С кем все хотят работать? Недостаточно быть просто крепким профессионалом. Важно, чтобы рядом с вами было комфортно. Нигде не любят ворчунов, в штыки встречающих новое, не воспринимающих критику и требующих уважения к себе на основе своих прежних заслуг. Но, если пожилой человек оптимистичен и дружелюбен, если он готов учиться у более молодых коллег и давать результат, возраст не станет непреодолимым препятствием.

2. Как понять, какую работу искать? Важно прислушаться к своим желаниям и осознать свои приоритеты. Идеально, если вам нравится ваше дело. Тогда стоит позаботиться о том, чтобы подольше оставаться в знакомом коллективе. Но бывает, что к 60 годам человек профессионально выгорает. Чтобы восстановить интерес к работе, нужны перемены. Кому-то будет достаточно просто получить больше свободного времени, договорившись о гибком графике, а кому-то стоит перейти в режим самозанятости. Учитель может стать репетитором, инженер — оказывать услуги по домашнему ремонту. Иногда профессией становится хобби, на которое раньше не находилось времени.

Биохакинг и новые увлечения. Что делать, чтобы долголетие было в радость?
На пенсию. Кто долго работает, тот больше получает
Подробнее

3. Чему и где стоит подучиться? Чаще всего людям в возрасте не хватает знания компьютерных программ и интернет-технологий. Другой минус — неумение продавать себя и свои идеи. Но можно узнать в центре занятости о бесплатных курсах переподготовки. Огромное количество общедоступного материала есть в Интернете.

Биохакинг и новые увлечения. Что делать, чтобы долголетие было в радость? Где пенсионеру лучше искать работу?

4. Как искать работу и заказчиков? Лучше всего работают личные связи. Вакансии временные или не требующие специальной подготовки можно найти через газеты или сайты с объявлениями. Полезно зарегистрироваться в тех группах соцсетей, которые соответствуют вашим профессиональным интересам, — там тоже бывает немало предложений о подработке.

5. С кем не стоит иметь дело? Трудно будет вписаться в коллективы со средним возрастом меньше 40 лет и в проекты, связанные с Интернетом, маркетингом и другими отраслями новой экономики.

6. Как представить себя? Размещая резюме на сайте, описывайте только тот опыт, который имеет отношение к должности, на которую претендуете. Ограничьтесь последними 10 годами. Если вы заинтересовались сферой, где не работали раньше, расскажите работодателю о подходящих навыках и качествах, которые приобрели в частной жизни.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые утверждают, что потенциала человеческого организма хватает на то, чтобы жить до 120 лет, но реализовать его мешают гены и болезни. Как обустроить свою жизнь...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Человек, похожий на Рошаля. Как известных медиков используют в рекламе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика