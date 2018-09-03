Биохакинг и новые увлечения. Что делать, чтобы долголетие было в радость?

Новое слово — «биохакинг»

Увеличение продолжительности жизни в мире — факт. Эта тенденция будет продолжаться. Но как превратить «возраст дожития» в годы счастья?

Сделай сам

Тенденцию к увеличению продолжительности жизни мы видим с 2003 г. Каким-то одним фактором это не объяснить, это комплексное влияние. Свою роль играют и повышение материального уровня жизни, и улучшения в сфере здравоохранения и социальной помощи. Большое значение имеет и рост популярности здорового образа жизни: он позитивно скажется в будущем, поскольку неизбежно приведёт к предупреждению многих хронических болезней, развивающихся с возрастом. Получится отсроченный эффект, способствующий увеличению периода здоровой жизни без болезней и продолжительности жизни вообще.

Подготовку к долгой здоровой старости лучше начинать загодя. Принцип существования «работа — машина — дом — телевизор» может закончиться печально. Неизбежны лишний вес, гипертония, повышение холестерина и сахара крови. Надо менять такой образ жизни. Для начала сходите в поликлинику, проверьте давление, сахар крови, холестерин. Всё это сегодня делают бесплатно. Если в анализах найдут негативные изменения, вам помогут с профилактикой, подберут лечение. Иначе возникает риск диабета, инфаркта, инсульта или других серьёзных болезней, что точно вашу старость не украсит.

Сейчас популярен биохакинг. Люди, стремящиеся дольше жить и оставаться молодыми, делают массу анализов и исследований, тщательно следят за питанием, делают специальные упражнения. Каждому полезно стать хоть чуть-чуть биохакером. Купите гаджет, чтобы отслеживать 10 тыс. шагов, которые надо проходить каждый день, сделайте эти шаги такой же ежедневной привычкой, как чистка зубов. Приучите себя к пробежкам, они могут приносить удовольствие: при беге вырабатываются гормоны наслаждения эндорфины. Поймите, если ни в чём себе не отказывать, не ограничивать потребление пирожных, конфет, газировки, белого хлеба, жареного, проблемы веса и сахарного диабета не избежать.

Что есть, чтобы прожить дольше?

Как питаться, чтобы жить долго и оставаться при этом в отличной форме?

Рассказывает известный биогеронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв.

Сократите свой рацион. Проще всего это сделать, уменьшив традиционные для вас порции на четверть. Но при этом надо повысить пищевую ценность блюд и обеспечить баланс макро- и микронутриентов, чтобы получить все незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, витамины и минералы. Для этого каждый день съедайте не менее 500 г овощей (исключая картофель), листовой зелени (петрушка, салат и т. д.) и 3 порции не очень сладких фруктов. Три раза в неделю употребляйте жирные сорта рыбы, орехи, семечки (тыквенные, кунжутные, льняные), оливковое и льняное масла, авокадо, грибы, тёмный шоколад или морепродукты. Гарниры с высоким гликемическим индексом (картофель жареный или пюре, манка, белый рис) замените на гречку, цельнозерновые каши, изделия из твёрдых сортов пшеницы, бобовые.

Будьте осторожны с биодобавками: помните, что избыток витаминов и минералов не менее вреден, чем их недостаток. В идеале надо периодически сдавать анализ для определения этих веществ в крови. Контролируйте вес, уровень сахара, триглицеридов и холестерина в крови.

Избегайте продуктов с трансжирами, избытком соли, искусственным добавлением фруктозы (фруктоза провоцирует метаболический синдром).

Сократите до минимума десерты и жареное.

Постарайтесь употреблять меньше продуктов из глубоко переработанного мяса (колбасы, сосиски, полуфабрикаты), любые сладкие напитки и соки, фастфуд.

Как найти работу на пенсии?

Почему писатели и учёные до глубокой старости сохраняют себя в профессии? Потому что они увлечены своим делом. Человеку с потухшими глазами работодатели будут не рады, даже если ему всего 30 лет. А если 60-65 — то тем более. У кого больше шансов активно работать и зарабатывать в пенсионном и предпенсионном возрасте? И как использовать эти шансы? Советует консультант по карьере и самореализации Галина Бобкова.

1. С кем все хотят работать? Недостаточно быть просто крепким профессионалом. Важно, чтобы рядом с вами было комфортно. Нигде не любят ворчунов, в штыки встречающих новое, не воспринимающих критику и требующих уважения к себе на основе своих прежних заслуг. Но, если пожилой человек оптимистичен и дружелюбен, если он готов учиться у более молодых коллег и давать результат, возраст не станет непреодолимым препятствием.

2. Как понять, какую работу искать? Важно прислушаться к своим желаниям и осознать свои приоритеты. Идеально, если вам нравится ваше дело. Тогда стоит позаботиться о том, чтобы подольше оставаться в знакомом коллективе. Но бывает, что к 60 годам человек профессионально выгорает. Чтобы восстановить интерес к работе, нужны перемены. Кому-то будет достаточно просто получить больше свободного времени, договорившись о гибком графике, а кому-то стоит перейти в режим самозанятости. Учитель может стать репетитором, инженер — оказывать услуги по домашнему ремонту. Иногда профессией становится хобби, на которое раньше не находилось времени.



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3. Чему и где стоит подучиться? Чаще всего людям в возрасте не хватает знания компьютерных программ и интернет-технологий. Другой минус — неумение продавать себя и свои идеи. Но можно узнать в центре занятости о бесплатных курсах переподготовки. Огромное количество общедоступного материала есть в Интернете.

4. Как искать работу и заказчиков? Лучше всего работают личные связи. Вакансии временные или не требующие специальной подготовки можно найти через газеты или сайты с объявлениями. Полезно зарегистрироваться в тех группах соцсетей, которые соответствуют вашим профессиональным интересам, — там тоже бывает немало предложений о подработке.

5. С кем не стоит иметь дело? Трудно будет вписаться в коллективы со средним возрастом меньше 40 лет и в проекты, связанные с Интернетом, маркетингом и другими отраслями новой экономики.

6. Как представить себя? Размещая резюме на сайте, описывайте только тот опыт, который имеет отношение к должности, на которую претендуете. Ограничьтесь последними 10 годами. Если вы заинтересовались сферой, где не работали раньше, расскажите работодателю о подходящих навыках и качествах, которые приобрели в частной жизни.