О радиологическом контроле дикорастущей продукции (пресс-релиз)

В связи с наступлением сезона массового сбора даров природы Берёзовский районный центр гигиены и эпидемиологии информирует, что в Брестской области есть регионы, где дикорастущая продукция (грибы, ягоды, лекарственные травы и др.), а также мясо диких животных и рыба местного улова могут представлять угрозу для здоровья людей.

Напоминаем, что вся дикорастущая продукция (грибы, ягоды, лекарственные травы и др.), а также мясо диких животных и рыба местного улова, приобретенные вне торговой зоны у случайных продавцов без радиологического контроля могут быть опасны.

ВАЖНО ПОМНИТЬ И ПРИМЕНЯТЬ НА ПРАКТИКЕ!

При покупке продуктов на рынке убедитесь, что у продавца есть справки о проведенных радиологических исследованиях продуктов питания.

Не покупайте продукцию (в особенности — лесную) на стихийных рынках или возле дорог. Возможно, вы сэкономите средства, но никто не даст вам гарантию, что содержание радионуклидов в ней будет в пределах допустимых уровней.

Если вы все же не удержались от такой покупки, проверьте приобретенные вами продукты в ближайшей лаборатории радиационного контроля.

Радиологические исследования грибов и дикорастущих ягод на содержание радионуклидов можно провести в аккредитованной лаборатории Берёзовского районного ЦГиЭ по адресу: г. Береза, ул. Пушкина, 23а, кабинет № 14 в рабочие дни с 8.30 до 16.00 час.

Исследования проводятся бесплатно, вес пробы должен быть не менее 0,5 кг. Предусмотрен возврат пробы. Справки по телефонам: 2-33-04, 2-53-79.

Не рискуйте здоровьем своим и близких вам людей!

Елена Есипова, помощник врача-гигиениста.