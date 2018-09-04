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Инсульт — не приговор? Реабилитацию нужно начать уже в реанимации

05.09.2018 10:29 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Инсульт — не приговор? Реабилитацию нужно начать уже в реанимации
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Инсульт — не приговор? Реабилитацию нужно начать уже в реанимацииНаш эксперт — заведующая кафедрой медицинской реабилитации факультета дополнительного профессионального образования и заведующая отделом медико-социальной реабилитации НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Галина Иванова.

Если верить статистике, то за прошедшие 10 лет смертность от инсульта снжается. Уменьшается и инвалидность. Тем не менее более 55% из числа выживших после такого удара всё-таки становятся инвалидами, и каждый пятый из них требует постоянного ухода. Лишь 12% больных возвращаются к прежнему уровню активности.

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Чем раньше, тем лучше

Инсульт может лишить человека возможности говорить, видеть, ходить и вообще двигаться. Всё зависит от зоны поражения мозга и её величины. И чаще всего после инсульта требуется реабилитация.

Сегодня её начинают буквально с первых часов, ещё в реанимации. С больным работают один или несколько специалистов, среди них: нейропсихологи, логопеды, кинезотерапевты, эрготерапевты. Их количество зависит от того, сколько жизненно важных функций у пациента пострадало. Благодаря ранней реабилитации больные могут быстрее восстановиться и снизить риск развития осложнений.

Специалисты трудятся над тем, чтобы из-за вынужденной неподвижности больной не утратил те функции, что остались неповреждёнными. Затем присоединяются программы управляемых стимуляций и тренингов, индивидуальных для каждого пациента, чтобы развивать те функции, что пострадали.

Всё время пребывания больного в специализированном стационаре сосудистого отделения (в среднем 14 дней) ведётся эта работа. Но и после выписки из больницы она не должна заканчиваться.

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Главное — системность

Второй и третий этапы реабилитации проходят уже в том или ином профильном центре, выбранном в зависимости от степени и характера нарушенных у больного функций, а также от его общего состояния. Туда пациента направляет лечащий врач сосудистого отделения (реабилитация после инсульта входит в программу базовых гарантий и оплачивается фондом ОМС).

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Пренебрегать проведением реабилитационных занятий и заканчивать их раньше времени категорически нельзя. Ведь многие функции (например, речь) могут восстанавливаться очень долго — в течение 1–2 лет, и это возможно только при систематических, упорных занятиях. Бессистемные занятия — пустая трата времени и сил. Поэтому лучше заручиться терпением и привлекать к этой работе специалистов. При своевременно начатой и регулярно проводимой полноценной реабилитации можно добиться того, что подавляющее большинство больных смогут обходиться без постоянного ухода, а от 20 до 40% пациентов даже смогут вернуться к прежней трудовой деятельности.

Но если с двумя стационарными медицинскими этапами реабилитации особых проблем в России нет, то с третьим, который должен проводиться уже вне больницы, есть, и немалые. Потому что дневные стационары в поликлиниках и собесы с этой задачей пока не справляются.

Дома и стены помогают

В то время как на Западе успешно работает так называемая коммунальная реабилитация, которая существует на базе управляющих компаний, отвечающих за эксплуатацию домов. Такие службы состоят из одной медсестры и двух социальных работников. Их силами решается большинство проблем, возникающих у людей, перенёсших инсульт, которым уже была оказана вся необходимая медицинская помощь. Такая система может быть внедрена и у нас.

Но пока пациентам и их родственникам во многом приходится полагаться на себя. Задача близких — не только решать медицинские и бытовые вопросы, но и поддерживать пострадавшего человека морально. От этого во многом зависит скорость его восстановления.

 

Важно!
Когда ишемия затрагивает ствол головного мозга, инсульт может приводить к полному параличу. Так произошло с героем биографического фильма «Скафандр и бабочка» — редактором французского гламурного журнала. При сохранном разуме он мог управлять лишь одним глазом. Подмигивая им, когда сидящий напротив человек называл нужную букву, Жан-Доминик смог надиктовать целую книгу, где рассказал о пережитом. Это пример удивительного мужества. К счастью, не всегда последствия инсульта настолько фатальны.

 


Инсульт — не приговор? Реабилитацию нужно начать уже в реанимации
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Чтобы последствия перенесённого инсульта были не так страшны, мало как можно быстрее получить нужное лечение, нужно ещё и как можно раньше начать реабилитацию.
 
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