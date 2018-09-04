С брынзой, финиками и камамбером. Запекаем баклажаны с разными начинками

Сезон баклажанов в самом разгаре. И если у вас уже заготовлены баночки с баклажанной икрой на зиму, а кружочками в масле баклажаны жарить надоело, то самое время их фаршировать, запекать и делать под соусом. Тем более что духовка — один из лучших способов потратить на баклажан как можно меньше масла.

Представляем 5 интересных рецептов для половинок баклажана:

Баклажан с камамбером и грецким орехом

Рецепт Сергея Носова, бренд-шефа ресторанов «Сыроварня»

1 небольшой баклажан

50 г сыра камамбер

10 г грецких орехов

1 г черного перца

10 мл растительного масла

Шаг 1. Баклажан полить оливковым маслом и завернуть в фольгу.

Шаг 2. Запекать в духовке 10-15 минут (в зависимости от размера овоща) при самой высокой температуре.

Шаг 3. Обжарить грецкий орех на сухой сковороде.

Шаг 4. Зачистить от кожуры готовый баклажан.

Шаг 5. Выложить на него нарезанный крупными кусками сыр камамбер. Запекать в печи в течение 2-3 минут.

Шаг 6. Перед подачей украсить блюдо грецким орехом и черным перцем.

Мелидзана фурну (баклажан с фетой)

Рецепт Стаматиса Цилиаса, бренд-шефа ресторана Molon Lave

250 г баклажанов

50 г сыра фета

10 г красного лука

5 г каперсов

5 г зелени (кинзы, петрушки)

30 мл оливкового масла

Соль и перец

Для томатного соуса (50 г на 1 порцию):

500 г помидоров

30 г перца чили

5 г чеснока

50 г оливкового масла

Соль и перец

Шаг 2. Баклажан разрезать вдоль и запечь в духовке до полной готовности.

Шаг 3. Надрезать внутреннюю мягкую часть баклажана и выложить туда получившийся томатный соус.

Шаг 4. Сверху выложить зелень, порубленный мелкими кубиками сыр фета, красный лук и каперсы. Посыпать солью и перцем и полить оливковым маслом.

Баклажан с пастой тахини

Рецепт Сергея Андрейченко, шеф-повара ресторана Montifiori

150 г баклажанов

20 мл оливкового масла

Соль и перец по вкусу

70 г нута

40 г томатного пюре

70 г фиников

30 г тахини

5 г мяты

10 г кинзы

70 г мягкого козьего сыра

2 г сумаха

Шаг 1. Баклажан запечь при самой высокой температуре духовки. В течение 15 минут.

Шаг 2. Очистить, посолить-поперчить и запекать 4 минуты при температуре 220 градусов.

Шаг 3. Нут отварить в течение 2 часов.

Шаг 4. Отварить в течение часа финики. Пробить их в блендере.

Шаг 5. Баклажан намазать мягким сыром, сверху положить крем из фиников, потом отваренный нут, томатное пюре и сверху — пасту тахини. Посыпать кинзой и мятой.

Баклажан с фалафелем

Рецепт Игната Куликова, шеф-повара ресторана DANTE kitchen+bar

5 порций

5 баклажанов

150 г феты, моцареллы или козьего сыра

Для томатного соуса:

50 мл оливкового масла

1 луковица

1 ч.л. молотой паприки

2 зуб. чеснока

1 перчик чили

1 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. молотого кумина

1 ст.л. аджики

Цедра 1 лимона

2 ст.л. рубленной петрушки

1 ст.л. рубленого эстрагона

6-7 спелых помидоров или 250 г томатов без кожи и семян

100 мл воды

Для чесночной пасты:

1 ч.л. оливкового масла

5 зуб. чеснока

2 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. морской соли

Для фалафеля:

200 г нута

½ луковицы

2-3 зуб. чеснока

Цедра 1 лимона

Сок 1 лимона

50 г петрушки

50 г кинзы

2 ст.л. нутовой или пшеничной муки

Соль и перец

Масло растительное для жарки

Шаг 1. Готовим фалафель: нут замочить на сутки. После чего воду слить и обсушить нут.

Шаг 2. В чашу кухонного процессора высыпать нут, нарубленный мелко лук, лимонную цедру, сок лимона, нарубленную петрушку, нарубленную кинзу, 1 ст.л. муки.

Шаг 3. Пробить в процессоре до однородной консистенции. Если смесь достаточно мокрая на ощупь, добавьте вторую ложку муки. Осторожно не переусердствуйте, нам не нужна консистенция хумуса.

Шаг 4. Смесь фалафеля накрыть пленкой и убрать в холодильник на 1 час.

Шаг 5. Затем сформировать шарики. Обжарить на раскаленном масле в сотейнике в течение 3-4 минут. Получатся шарики с хрустящей корочкой.

Шаг 6. Баклажаны порезать напополам вдоль. Оставить 1-2 см до стручка.

Шаг 7. Аккуратно раскрыть баклажан и маленьким ножом нанести насечки на плоти баклажана. Посыпать крупной солью и оставить стекать на 30 минут. Затем ополоснуть баклажан водой и протереть насухо.

Шаг 8. Разогреть духовку до 180 градусов. Сбрызнуть баклажаны маслом и запекать 10-20 минут в зависимости от размера баклажанов. Достать баклажаны, переложить на лоток и накрыть фольгой. Баклажаны должны остыть.

Шаг 9. Для чесночной пасты: перетереть все ингредиенты до однородной консистенции.

Шаг 10. Для томатной пасты: разогреть на сковороде масло и пассировать лук, чеснок, чили. Добавить молотые специи.

Шаг 11. Обжаривать еще 2-3 минуты и добавить аджику, томаты пилати или нарубленные томаты, травы, цедру, воду. Довести все до кипения и убавить огонь. Готовить не накрытым около 40 минут. Должен получится густой соус.

Шаг 12. Когда все ингредиенты готовы, разогрейте духовку 180-190 С. На баклажаны намажьте чесночную пасту. Поверх томатный соус. Не жалейте соуса! Добавьте нарезанный кусками сыр, и запекайте 10-15 минут.

Шаг 13. На дно каждой тарелки выложите столовую ложку соуса, положите баклажан и на него два шарика фалафеля.

Гюнику насу мисо итамэ

Рецепт Федора Слуцкого, бренд-шефа ресторана «Макото»

½ баклажана

50 г говядины

20 г лука

15 г сладкого перца

Кунжутное масло

Для соуса:

10 г мисо-пасты

3 г сахара

Соевый соус

Шаг 1. Из баклажана вырезать внутренность, не повредив кожу. Мякоть нарезать кубиками.

Шаг 2. Разогреть во фритюрнице масло и обжарить основу баклажана.

Шаг 3. На сковороде поджарить нарезанную ломтиками говядину, мелко нарубленный лук и кусочки перца.

Шаг 4. На другой сковороде разогреть кунжутное масло, обжарить кубики баклажана.

Шаг 5. Смешать мисо-пасту, сахар и соевый соус. Добавить к баклажану. Туда же выложить говядину с овощами и потомить 3 минуты.

Шаг 6. Уложить начинку в половинку баклажана из фритюрницы.