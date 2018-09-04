С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4717 человек, в том числе вчера, 4 сентября, – 45 человек

Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
Гожский с/с – 3 случая,
Поречский с/с – 3 случая,
Коптевский с/с – 2 случая,
Подлабенский с/с – 2 случая,
Озерский с/с – 2 случая,
Сопоцкинский с/с – 2 случая,
м-н Зарица – 1 случай,
ур.Лососно – 1 случай,
ур.Пышки – 1 случай,
ур.Румлево – 1 случай,
ур.Грандичи – 1 случай,
набережная р. Неман – 1 случай,
м-н Погораны-Кошевники – 1 случай,
Обуховский с/с – 1 случай,
Квасовский с/с – 1 случай,
Путришковский с/с – 1 случай.
Дачные участки:
Подлабенский с/с – 1 случай,
Одельский с/с – 1 случай.
На других территориях:
Щучинский район – 2 случая,
Берестовицкий район – 1 случай,
Волковысский район – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Ивьевский район:
Частное подворье д. Новоселки – 1 случай.
Кореличский район:
Лесной массив д. С. Слобода – 1 случай.
Лидский район:
Лесные массивы:
м-н Рыбиновского, г. Лида – 2 случая,
аг. Дитва – 1 случай,
д.Голдово – 1 случай.
На территории Вороновского района – 1 случай.
Новогрудский район:
Частное подворье д. Байки – 1 случай.
Лесной массив д. Городиловка – 1 случай.
Островецкий район:
Лесной массив ст. Гудогай – 1 случай.
Свислочский район:
Лесной массив г.п. Порозово – 1 случай.
Частное подворье г. Свислочь – 1 случай.
Слонимский район:
Лесной массив д. Поречье – 1 случай.
Дачный участок г. Слоним – 1 случай.