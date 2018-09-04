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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4717 человек, в том числе вчера, 4 сентября, – 45 человек

05.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4717 человек, в том числе вчера, 4 сентября, – 45 человек

Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
 
Гожский с/с – 3 случая,
Поречский с/с – 3 случая,
Коптевский с/с – 2 случая,
Подлабенский с/с  – 2 случая,
Озерский с/с – 2 случая,
Сопоцкинский с/с – 2 случая,
м-н Зарица – 1 случай,
ур.Лососно – 1 случай,
ур.Пышки – 1 случай,
ур.Румлево – 1 случай,
ур.Грандичи – 1 случай,
набережная р. Неман – 1 случай,
м-н Погораны-Кошевники – 1 случай,
Обуховский с/с – 1 случай,
Квасовский с/с – 1 случай,
Путришковский с/с – 1 случай.
 
Дачные участки: 
Подлабенский с/с – 1 случай,
Одельский с/с – 1 случай.
 
На других территориях: 
Щучинский район  – 2 случая,
Берестовицкий район – 1 случай,
Волковысский район – 1 случай.
 
Местность не установлена  – 1 случай.
 
Ивьевский  район:
Частное подворье д. Новоселки – 1 случай.
 
Кореличский район:
Лесной массив д. С. Слобода – 1 случай.
 
Лидский  район:
Лесные  массивы:
м-н Рыбиновского, г. Лида – 2 случая,  
аг. Дитва – 1 случай,
д.Голдово – 1 случай.
На территории Вороновского района – 1 случай.
 
Новогрудский район:
Частное подворье  д. Байки – 1 случай.
Лесной массив д. Городиловка – 1 случай.
 
Островецкий район:
Лесной массив ст. Гудогай – 1 случай.
 
Свислочский район:
Лесной массив г.п. Порозово – 1 случай.
Частное подворье г. Свислочь – 1 случай.
 
Слонимский район:
Лесной массив д. Поречье – 1 случай.
Дачный участок г. Слоним – 1 случай.
 
С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4717 человек, в том числе вчера, 4 сентября, – 45 человек
 
Служба информации «ГП»
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно и Гродненский район: Лесные массивы:   Гожский с/с – 3 случая, Поречский с/с – 3 случая, Коптевский с/с – 2 случая, Подлабенский с/с  – 2 случая, Озерский с/с – 2...
 
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