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Сертификация – это доверие пациентов

05.09.2018 — Новости Здоровья | Навiны Палесся  
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Сертификация – это доверие пациентов
Брестская областная больница первой среди организаций здравоохранения в Брестской области получила сертификат на систему менеджмента качества на соответствие СТБ ISO 9001-2015

Государственная политика Республики Беларусь в области качества направлена на создание условий для выпуска качественных и конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках продукции и услуг. Общепризнанным инструментом для достижения этих целей является внедрение и сертификация систем менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2015.

Повышение качества услуг населению – первое условие повышения качества жизни в стране. Безусловно, медицинские услуги – важнейший фактор обеспечения жизнедеятельности общества. С другой стороны,  медицинские услуги являются товаром, который необходимо продвигать и реализовывать в условиях все возрастающей конкуренции.  

Внедрение требований стандарта ISO 9001 нацеливает организацию на постоянное совершенствование, внедрение инноваций и улучшений, без чего невозможно претендовать на лидерство на рынке услуг.

В России сертификация систем менеджмента качества в учреждениях здравоохранения началась в 2000 годах. В Беларуси более активно эти работы проводились в таких сферах, как строительство, услуги связи, услуги гостиниц и др. Что же касается организаций здравоохранения, то первый сертификат в Республике Беларусь в 2012 году получило УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» и Гродненская область на сегодняшний день лидирует — у них сертифицировано 13 учреждений.

Практика показала, что внедрение системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001 дает возможность выявить неэффективные звенья в деятельности медицинского учреждения, повысить эффективность использования ресурсов, выявить внутренние резервы, документировать все направления деятельности, установить ответственность за каждое из них, провести структуризацию процессов и выстроить четкие схемы работы, а самое главное — существенно повысить качество медицинских услуг.

Брестская областная больница – первое учреждение здравоохранения в Брестской области, которое в июле 2018 года получило сертификат на систему менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015.

Для внедрения системы менеджмента качества в больнице была создана рабочая группа под руководством заместителя главного врача по организационно-методической работе Хваля Ю.В., которая проделала большую работу по реализации требований СТБ ISO 9001-2015. Проведен анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на процесс оказания услуг, уточнен контекст организации, определена стратегия учреждения и  политика в области качества, установлены цели в области качества, определены заинтересованные стороны, риски, возможности и меры по управлению ими, проведено обучение специалистов. Результаты работы в части внедрения системы менеджмента качества в большой степени зависят от лидирующей роли руководителя и привлечения в этот процесс всего персонала.

Брестская областная больница ежегодно планирует и внедряет лучшие мировые практики и достижения в медицине, поэтому необходимо  отметить, что уровень работы в области качества учреждения постоянно повышался на протяжении многих лет.

Начиная с 2011 года на базе Брестской областной больницы  выполняется трансплантация почки, освоены методы тканевой трансплантации при лечении различных заболеваний. В 2015 году с участием специалистов РНПЦ «Кардиология» на базе больницы впервые в регионе Республики Беларусь пациенту было пересажено  донорское сердце. Ежегодно в больнице внедряется 60-70 новых методов лечения и диагностики. Зарегистрировано 15 патентов на изобретения по лечебной практике, многие внедренные методы лечения выполняются на европейском уровне качества.

Постоянно обновляется оборудование. Для КТ-диагностики  установлен новый комплекс с возможностью объемного 3D моделирования  исследуемого органа.

В соответствии с требованиями времени внедрен АВС/VEN — анализ закупок лекарственных средств и  DDD-анализ расходования антибиотиков резерва, что позволяет эффективно управлять процессом лекарственного обеспечения стационара.

Внедрена программа автоматизированного листа ожидания трансплантата почки, что улучшило обмен информацией между службами. Введена в практику телемедицина, что позволяет в он-лайн режиме осуществлять консультации пациентов из отдаленных регионов области.

За этими блестящими результатами стоит профессионализм специалистов областной больницы. Учреждение обеспечено высококвалифицированным персоналом, в их числе: доктор медицинских наук — главный врач Карпицкий Александр Сергеевич, кандидат медицинских наук —  зав. отделением хирургии и трансплантации Шестюк Андрей Михайлович и др.

Для освоения передовых методов лечения специалисты проходят стажировки и обучение в ведущих зарубежных клиниках, таких как «Страсбургский медицинский центр», ФГБУ «Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», в клиниках Японии, Израиля, Литвы, Польши.

Становится понятным и логичным, почему Брестская областная больница первая в нашей области сертифицировала систему менеджмента качества, ведь быть первыми и лучшими — это стиль работы руководителя и коллектива.

Сертификация системы менеджмента качества не самоцель и не конечный результат работы учреждения, а свидетельство того что проведена систематизация и оптимизация всех внутренних процессов, а также процесса совершенствования и улучшения для движения вперед к вершинам качества оказания медицинских услуг, повышения доверия пациентов.

Организации здравоохранения Брестской области оценили значимость внедрения и сертификации системы менеджмента качества в повышении качества и конкурентоспособности оказываемых медицинских услуг и активизировали работы в этом направлении.

Так в УЗ «Брестская городская больница №1» проведены работы по внедрению и запланировано в течение сентября пройти процедуру сертификации сразу двух систем — системы менеджмента качества и системы управления охраной труда.

 
 
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Брестская областная больница первой среди организаций здравоохранения в Брестской области получила сертификат на систему менеджмента качества на соответствие...
 
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