Шапка майонеза и сырная корочка. Готовим горячие блюда в советском стиле

Майонез — непременный спутник очень многих привычных нам блюд. Без него не бывает оливье, селедки под шубой и фаршированных яиц. Но майонез многие используют не только в качестве холодного соуса для салатов и бутербродов. Он может участвовать в приготовлении и горячих блюд. Особенно любили его использовать те, кто готовил во времена позднего Советского Союза и в девяностые.

Когда-то майонез был исключительно холодным соусом, ведь в его состав входили сырые желтки, которые под воздействием температуры сворачиваются, и вся нежная консистенция соуса-эмульсии летит в тартарары. Но где сейчас тот соус по старинному рецепту? Майонез не делают со свежими желтками (если только это не домашний майонез), теперь соус готовят из яичного порошка. Так что ничего в нем сворачиваться не будет: майонез можно смело добавлять в горячие блюда, нагревать его в духовке, запекать под ним мясо.



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Плюс майонеза в мясных блюдах в том, что соус смягчает жесткие волокна при запекании, ведь в нем есть уксус, кислота. Минус — очень высокая калорийность соуса (порядка 700 ккал на 100 г). Имейте в виду, что майонез — продукт довольно тяжелый. 100 грамм его могут поместиться в трех столовых ложках, если зачерпывать щедрой рукой. Майонеза мы привыкли брать побольше, смазывать погуще, вот и считайте. Если приплюсовать сюда обжаренный в растительном масле лук и тертый сыр, которые мы так любим добавлять к запекаемым под майонезом блюдам, получится зашкаливающая калорийность и очень много жира.

И еще один совет. Часто хозяйки запекают в одной форме и под тем же майонезом мясо, помидоры, картофель. У всех этих продуктов разное время приготовления: пока готовится картофель, мясо уже превратится в подошву. Так что лучше запекать их отдельно.

Мясо по-французски

Часто для этого блюда берут тонко отбитую свинину. Но классическое мясо по-французски — из телятины. Тем более что, в отличие от советских времен, у нас нет особых проблем с покупкой приличного мяса. Собственно, из-за дефицита наши мамы и вмешивались в традиционный рецепт.

500 г телятины

2-3 помидора

3-4 луковицы

300 г сыра

Соль и перец

Шаг 2. Отбивные посолить и поперчить. Обжарить на сухой сковороде.

Шаг 3. Нарезать полукольцами лук и поджарить на растительном масле до мягкого состояния.

Шаг 4. В форму для запекания выложить мясо, сверху — лук, потом — помидоры, нарезанные колечками, и майонез.

Шаг 5. Натереть сыр и посыпать щедро мясо с луком. Запекать в течение получаса при температуре 200 градусов.

Жареная курица в майонезе

700 г куриных голеней и бедер

200 г майонеза

Соль и черный перец

Растительное масло для жарки

2 зуб. чеснока

Шаг 2. Мелко нарубить чеснок, смешать его с майонезом.

Шаг 3. Обмазать курицу майонезом. Уложить в кастрюлю, придавить тарелкой сверху и поставить груз (майонез несколько меняет структуру куриного мяса, делая его более нежным и сочным).

Шаг 4. Мариновать 2 часа.

Шаг 5. Разогреть сковороду с маслом. Выложить на нее куски курицы.

Шаг 6. Обжарить курицу до получения золотистой корочки. Потом огонь уменьшить до среднего и жарить курицу до готовности.

Мидии под майонезом

1 кг мидий в раковинах

4 зуб. чеснока

30 г петрушки

1 стакан майонеза

Шаг 2. Мидии положить на противень.

Шаг 3. Выложить майонезную массу внутрь раковин с мидиями.

Шаг 4. Запекать 15 минут в режиме «гриль» или при температуре 220 градусов.

Свинина по-царски

500 г свинины

1 соленый огурец

Зелень

4 ст. л. майонеза

4 ст. л. тертого сыра

Шаг 2. Обжарить мясо на сухой сковороде.

Шаг 3. Мелко нарубить чеснок, нарезать огурец очень мелким кубиком, порубить зелень, все смешать с майонезом.

Шаг 4. Мясо уложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом, сверху выложить майонезно-огуречную смесь.

Шаг 5. Запекать при 180 градусах в течение 30 минут. За 5 минут до конца выпекания посыпать мясо тертым сыром.

Картошка с грибами под майонезом

700 г картошки нового урожая

200 г мелких лисичек

Растительное масло для жарки

1 луковица

5 ст. л. майонеза

Соль и черный перец

Тертый твердый сыр (по желанию)

Шаг 1. Картофель помыть щеткой, вырезать глазки-неровности и разрезать пополам.

Шаг 3. Пока картофель запекается, очень мелко нарезать лук, обжарить его в растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 4. Лисички промыть, обсушить и обжарить вместе с луком. Почти до готовности.

Шаг 5. Лисички смешать с майонезом, поперчить и выложить на запекшиеся половинки картофеля.

Шаг 6. Посыпать майонезно-грибной соус тертым сыром (можно обойтись и без него).

Шаг 7. Довести картофель до готовности в течение 10 минут в духовке при температуре 200-220 градусов.

Шапочки шампиньонов под картофельным майонезом

500 г целых шампиньонов

300 г картофеля

100 г майонеза

1 луковица

Растительное масло

Шаг 2. Из шампиньонов извлечь ножки, мелко их нарезать.

Шаг 3. Нарубить луковицу, обжарить ее на растительном масле. Когда лук зазолотится, добавить ножки шампиньонов. Посолить и поперчить.

Шаг 4. Готовый картофель слить, потолочь и добавить в него две трети майонеза. Перемешать, чтобы получилось пюре. Поперчить.

Шаг 5. В пюре добавить обжаренные ножки шампиньонов с луком.

Шаг 6. Начинить полученной массой шляпки шампиньонов. Обмазать их сверху небольшим количеством майонеза.

Шаг 7. Запекать при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

Горбуша в фольге

1 горбуша

Соль

½ лимона

Черный перец

Тертый твердый сыр

100 г майонеза

Шаг 2. С половинки лимона снять цедру и выдавить сок.

Шаг 3. Цедру и сок смешать с майонезом, нарубленным укропом и сыром.

Шаг 4. На фольгу положить половину филе кожей вниз. Смазать третью получившейся смеси.

Шаг 5. Со второй половины филе снять кожу, положить рыбу на первую половину внешней частью вниз. Намазать оставшейся частью майонезно-лимонного соуса.

Шаг 6. Края фольги сомкнуть над рыбой и плотно ее закрыть, но так, чтобы фольга не касалась майонеза.

Шаг 7. Запекать при температуре 200 градусов в течение 20 минут.

Фаршированные кабачки

1 большой кабачок

500 г говяжьего фарша

2 мясистых помидора

2-3 веточки зеленого базилика

1 луковица

2 зуб. чеснока

2 ст. л. майонеза

Шаг 1. Кабачок почистить, нарезать на круги толщиной 2 см. Удалить из них семена. Натереть небольшим количеством соли.

Шаг 2. Говядину пропустить через мясорубку вместе с луковицей.

Шаг 3. Мелко порезать помидор и потушить его на сковороде, когда даст сок, добавить фарш и все обжарить. Посолить и поперчить.

Шаг 4. В конце обжаривания нарубить в фарш базилик.

Шаг 5. Форму для запекания с высокими бортами смазать растительным маслом. Уложить в нее кабачки.

Шаг 6. Фарш с помидорами упаковать в отверстия от семян в кабачках.

Шаг 7. На каждый кабачок выложить немного майонеза. Запекать, пока кабачки не станут мягкими (не меньше 45 минут при температуре 180 градусов).