﻿ С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4736 человек, в том числе вчера, 5 сентября, – 19 человек. 21.by
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4736 человек, в том числе вчера, 5 сентября, – 19 человек

06.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4736 человек, в том числе вчера, 5 сентября, – 19 человек

Гродно и Гродненский район: 

Лесные массивы: 
Путришковский с/с – 2 случая. 
Гожский с/с – 1 случай. 
Коптевский с/с – 1 случай. 
Скидельский с/с – 1 случай. 
ур.Лососно – 1 случай. 
ур.Пышки (2 сл.) – 2 случая. 
ур.Грандичи – 1 случай. 
м-н Барановичи – 1 случай. 
Дачный участок Коптевского с/с – 1 случай. 

На территории Щучинского района – 1 случай. 

Местность не установлена – 1 случай. 

Лидский район: 

Дачный участок  г.Береза – 1 случай. 

Дятловский район: 

Лесные массивы: 

п.Гезгалы – 1 случай. 
д.Вензовец – 1 случай. 
г.Дятлово – 1 случай. 

Островецкий район: 

Лесной массив д.Палуши  – 1 случай. 

Мостовский район: 

Лесной массив д.Заполье – 1 случай. 

С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4736 человек, в том числе вчера, 5 сентября, – 19 человек


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Теги: Гродно
 
 
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