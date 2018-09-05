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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4736 человек, в том числе вчера, 5 сентября, – 19 человек
06.09.2018 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Гродно и Гродненский район:
Лесные массивы:
На территории Щучинского района – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Лидский район:
Дачный участок г.Береза – 1 случай.
Дятловский район:
Лесные массивы:
п.Гезгалы – 1 случай.
Лесной массив д.Палуши – 1 случай.
Мостовский район:
Лесной массив д.Заполье – 1 случай.
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С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 4736 человек, в том числе вчера, 5 сентября, – 19 человек
Гродно и Гродненский район: Лесные массивы: Путришковский с/с – 2 случая. Гожский с/с – 1 случай. Коптевский с/с – 1 случай. Скидельский с/с – 1 случай. ...
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