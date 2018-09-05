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Профилактика пищевых отравлений, или Едим правильно
06.09.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)
Как избежать острых кишечных инфекций (далее – ОКИ)?
Возбудителями ОКИ являются энтеровирусы, ротавирусы, норовирусы, патогенная кишечная палочка, стафилококки, протей, сальмонеллы, шигеллы и другие микроорганизмы.
Основные симптомы ОКИ: частый жидкий стул, рвота, повышение температуры тела, боли в животе, недомогание, иногда может отмечаться сыпь на теле. Некоторые из них могут отсутствовать или слабо выражены.
Ведущим механизмом передачи является фекально-оральный, реализуемый бытовым (контактно-бытовым), пищевым и водным путями передачи возбудителя. Для отдельных заболеваний возможна реализация аэрозольного механизма передачи.
Меры профилактики
Эксперты Всемирной организации здравоохранения разработали десять золотых правил для предотвращения пищевых отравлений.
1. Безопасные пищевые про-дукты.
Многие продукты рискованно употреблять в пищу без предварительной обработки. Например, всегда покупайте пастеризованное, а не сырое молоко. Определенные продукты, которые употребляются сырыми, требуют тщательной мойки, например, зелень.
2. Тщательно приготавливайте пищу.
Многие сырые продукты, главным образом птица, мясо и сырое молоко, часто обсеменены патогенными микроорганизмами. В процессе варки (жарки) бактерии уничтожаются, но помните, что температура во всех частях продукта должна достигнуть 70°С.
3. Ешьте приготовленную пищу без промедления.
Когда приготовленная пища охлаждается до комнатной температуры, микробы в ней начинают размножаться.
4. Правильное хранение пищевых продуктов.
Если вы приготовили пищу впрок или хотите после употребления сохранить оставшуюся ее часть, имейте в виду, что она должна находиться в холодильнике (при температуре около или ниже 6°С).
Пищу для детей лучше вообще не подвергать хранению.
5. Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу.
6. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.
7. Часто мойте руки.
8. Содержите кухню в идеальной чистоте.
9. Храните пищу в местах, защищенных от насекомых, грызунов и других животных.
10. Используйте только чистую воду.
При появлении первых признаков кишечного расстройства необходимо обратиться к врачу.
Инна КОСЫНЮК, помощник врача-гигиениста Березовского РЦГиЭ.
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Как избежать острых кишечных инфекций (далее – ОКИ)? Ответы — в пресс-релизе Березовского РЦГиЭ.
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