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Профилактика пищевых отравлений, или Едим правильно

06.09.2018 17:24 — Новости Здоровья | Маяк (Березовский район)  
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Как избежать острых кишечных инфекций (далее – ОКИ)?

Возбудителями ОКИ являются энтеровирусы, ротавирусы, норовирусы, патогенная кишечная палочка, стафилококки, протей, сальмонеллы, шигеллы и другие микроорганизмы.

Основные симптомы ОКИ: частый жидкий стул, рвота, повышение температуры тела, боли в животе, недомогание, иногда может отмечаться сыпь на теле. Некоторые из них могут отсутствовать или слабо выражены.

Ведущим механизмом передачи является фекально-оральный, реализуемый бытовым (контактно-бытовым), пищевым и водным путями передачи возбудителя. Для отдельных заболеваний возможна реализация аэрозольного механизма передачи.

Меры профилактики

Эксперты Всемирной организации здравоохранения разработали десять золотых правил для предотвращения пищевых отравлений.

1. Безопасные пищевые про-дукты.

Многие продукты рискованно употреблять в пищу без предварительной обработки. Например, всегда покупайте пастеризованное, а не сырое молоко. Определенные продукты, которые употребляются сырыми, требуют тщательной мойки, например, зелень.

2. Тщательно приготавливайте пищу.

Многие сырые продукты, главным образом птица, мясо и сырое молоко, часто обсеменены патогенными микроорганизмами. В процессе варки (жарки) бактерии уничтожаются, но помните, что температура во всех частях продукта должна достигнуть 70°С.

3. Ешьте приготовленную пищу без промедления. 

Когда приготовленная пища охлаждается до комнатной температуры, микробы в ней начинают размножаться.

4. Правильное хранение пищевых продуктов.

Если вы приготовили пищу впрок или хотите после употребления сохранить оставшуюся ее часть, имейте в виду, что она должна находиться в холодильнике (при температуре около или ниже 6°С).

Пищу для детей лучше вообще не подвергать хранению.

5. Тщательно подогревайте приготовленную заранее пищу. 

6. Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.

7. Часто мойте руки. 

8. Содержите кухню в идеальной чистоте.

9. Храните пищу в местах, защищенных от насекомых, грызунов и других животных.

10. Используйте только чистую воду. 

При появлении первых признаков кишечного расстройства необходимо обратиться к врачу.

Инна КОСЫНЮК, помощник врача-гигиениста Березовского РЦГиЭ.

 

 
 
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Как избежать острых кишечных инфекций (далее – ОКИ)? Ответы — в пресс-релизе Березовского РЦГиЭ.
 
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