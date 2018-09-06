Ваня Борисюк сражается с раком

Семья Вани Борисюка нуждается в вашей помощи: мальчику нужно дорогостоящее лечение в Испании. Ваня с 2015 года сражается с раком средостения. Прошёл операции, которые врачи отказывались делать, курсы химеотерапии. Всё это давало осложнения, с которыми мужественно сражался этот маленький человечек и его родные.

Ваня Борисюк родился в 2011 году. Он четвертый ребенок в семье. Рос Ванюша всем на радость, болел, как все дети, простудными заболеваниями. А потом ему поставили диагноз нейробластома (рак средостения) 4-й степени с метастазами в легкие и лимфоузлы.

За это время мальчик прошёл восемь химиотерапий, сложнейшую операцию, которая длилась 12 часов.

В начале июля 2016 года сделали анализ с радиоактивным йодом, и он показал, что раковые клетки отступили, но, чтобы они не вернулись и для уничтожения оставшихся маленьких, показано лечение антителами. Пришел ответ из Испании, что мальчика возьмут на лечение и стоимость его 103553 евро. Семья все сбережения потратила на лекарства, которых нет в Беларуси, продали дом в деревне.

Обследовав в госпитале, испанские врачи сказали, что Ване показана срочная операция на позвоночнике. Ее сделали, поставили раздвижные пластины. Ванюше каждые полгода до 14-ти лет нужно ездить в Испанию раздвигать пластины.

Недавно очередное обследование с радиоактивным йодом показало, что болезнь вернулась. Снова лечение, давшее временное улучшение. В июне этого года поехали в госпиталь в Испанию на раздвижение пластин на спине и проверку по основному заболеванию. Пластины раздвинули, но на проверке засветилась кость таза. Врачи взяли пункцию и оказалось, что вернулась болезнь. Сразу предложили сделать два блока химиотерапии и потом новое экспериментальное лечение антителами при рецидиве. Сейчас один блок химии сделали в Испании и срочно поехали домой. Неделю лежали в Боровлянах – восстанавливались после химии. На подходе второй блок химии в Боровлянах и после него надо ехать в Испанию.

Нужно пройти пять блоков антител, а один блок стоит около 25 тысяч евро.

И мы можем помочь этой семье, спасти маленького ребёнка. Для этого только надо перечислить деньги – кто сколько может. Но каждый рубль, перечисленный нами, – это возможность Ване жить.

Перевести средства можно на благотворительный счет.

Благотворительный счет открыт в филиале 511 — г. Минск, ул. Долгобродская, 1; УНП 100349858; МФО AKBBBY21511: — белорусские рубли — транзитный счет BY55AKBB38193821035615200000 на благотворительный счет BY08AKBB31340000017655220401 в отделении 511/401, бессрочный. Код банка 815.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Борисюка Александра Дмитриевича на лечение сына Борисюка Ивана Александровича.

А также можно пополнить открытый на лечение Ванюши баланс телефона МТС +37529 211-81-85. Тел. Борисюка Александра Дмитриевича +37529 307-40-98.